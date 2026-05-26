Sénégal: Assemblée nationale - Ousmane Sonko salue les qualités du nouveau Premier ministre Ahmadou Al Amine Lo

26 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G et Assane Sow

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a rendu hommage au nouveau Premier ministre Ahmadou Al Amine Lo, qu'il a présenté comme « un homme compétent, travailleur acharné et dévoué ».

S'exprimant ce mardi au terme de son installation à la tête de l'institution parlementaire, Ousmane Sonko a indiqué connaître « parfaitement » Ahmadou Al Amine Lo, avec qui il dit avoir cheminé pendant plus d'un an et demi.

Le leader de Pastef a ainsi tenu à témoigner publiquement de ses qualités humaines et professionnelles, dans un contexte marqué par la récente recomposition au sommet de l'État.

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