Sénégal: Ousmane Sonko - « Je n'utiliserai pas cette Assemblée, ni aucun député avec moi, pour mener des vendettas personnelles »

Ousmane Sonko est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il a été élu ce mardi 26 mai 2026. Il en a profité pour apporter des éclaircissements.

Dès sa prise de parole, Ousmane Sonko a été fermé. Le nouveau président de l'hémicycle assure qu'il ne compte pas se servir de son statut pour régler des comptes. « Je n'utiliserai pas cette Assemblée, ni aucun député avec moi, pour mener des vendettas personnelles ».

Poursuivant son discours, M. Sonko souligne l'ampleur de la tâche qui l'attend, mais estime avoir les épaules pour réussir. « J'ai été député pendant cinq ans. J'ai également exercé les fonctions de maire avant d'être Premier ministre. Cette expérience, combinée à mon parcours technique et à ma connaissance des dossiers, constitue un atout pour la mission qui m'est confiée ».

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Le nouveau président de l'Assemblée nationale a également eu des mots pour son prédécesseur, El Malick Ndiaye. « Je salue les réalisations de mon prédécesseur. Il a modernisé l'institution tout en mettant du contenu au concept de diplomatie parlementaire. Je remercie l'ensemble des députés, de la majorité comme de l'opposition qui m'ont porté à la tête de cette institution ».