Afrique: Des centaines de milliers de personnes se rallient au Parti de la prospérité dans la dernière ligne droite de la campagne nationale

Addis Ababa — Le Parti de la prospérité, au pouvoir en Éthiopie, a achevé une vaste série de rassemblements électoraux à l'échelle nationale dans les grandes villes et les centres régionaux, en prévision des 7e élections législatives du pays, prévues le 1ᵉʳ juin 2026.

Le dernier jour de la campagne, des rassemblements massifs et des manifestations de soutien public ont eu lieu dans plusieurs régions du pays, notamment à Addis-Abeba, Hawassa, Arba Minch, Gondar, Dilla, Wolayta Sodo, Gambella, Debre Markos, Dessie, Bahir Dar, Kombolcha, Debre Birhan et Metema, attirant des centaines de milliers de partisans dans le cadre de l'une des plus grandes mobilisations politiques coordonnées de l'histoire récente de l'Éthiopie.

Dans la capitale, le grand rassemblement de clôture du parti s'est tenu sur la place Meskel, où des hauts responsables gouvernementaux, des dirigeants du parti, des candidats et des milliers de partisans se sont rassemblés dans une ambiance très animée, marquée par de la musique, des drapeaux agités et des appels à la paix et à l'unité nationale.

Le maire d'Addis-Abeba et membre du comité exécutif du Parti de la prospérité, Adanech Abiebie, le maire adjoint Jantrar Abay et le responsable de la section d'Addis-Abeba du Parti de la prospérité, Moges Balcha, ont assisté au rassemblement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'adressant à la foule, la maire Adanech a décrit ces élections comme une occasion décisive pour les Éthiopiens de réaffirmer leur attachement à la gouvernance démocratique et à la participation politique pacifique.

« Le pouvoir ne s'obtient pas par la force ni ne se distribue de manière arbitraire », a-t-elle déclaré. « Il est conféré par le peuple à travers son vote. »

Elle a souligné que le Parti de la prospérité restait attaché à des moyens constitutionnels et démocratiques de transition politique, ajoutant que les élections étaient essentielles tant à la stabilité nationale qu'au développement à long terme.

Adanech a également défendu le bilan du parti au pouvoir, citant les grands projets d'infrastructure et les efforts de transformation urbaine en cours à Addis-Abeba comme preuves de ce qu'elle a qualifié de « leadership axé sur les résultats ». Elle s'est engagée à ce que le parti intensifie son programme de développement s'il était réélu.

Partout dans le pays, des meetings de campagne ont été organisés sous le thème « Transformer l'Éthiopie en un pays modèle ».

Dans de nombreuses villes et centres régionaux, des partisans, des groupes de jeunes, des associations de femmes et des membres des communautés locales ont participé à des rassemblements mêlant messages politiques, spectacles culturels et célébrations publiques, a appris l'ENA.

À Hawassa, le président de l'État régional de Sidama, Desta Ledamo, ainsi que d'autres dirigeants régionaux ont participé à des rassemblements de campagne axés sur la croissance économique, les avancées en matière de développement et les priorités pour l'avenir.

Par ailleurs, les rassemblements organisés à Arba Minch, Dilla, Wolayta Sodo et Gambella ont mis l'accent sur la solidarité, la paix et le développement inclusif, tandis que ceux tenus dans des villes du nord telles que Gondar, Bahir Dar et Dessie ont mis en avant l'éducation, la transformation numérique et l'unité nationale.

Les responsables du parti ont déclaré que toutes les activités de campagne s'étaient déroulées conformément aux directives émises par la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE), avec la participation de candidats, de responsables régionaux et de sympathisants représentant différents secteurs de la société.

À quelques jours seulement du scrutin, les prochaines élections sont largement considérées comme l'un des moments politiques les plus décisifs de l'histoire moderne du pays.

Plus de 50 millions d'électeurs inscrits devraient y participer, faisant de ce scrutin non seulement un événement national majeur, mais aussi l'un des exercices démocratiques les plus suivis en Afrique ces dernières années.

Alors que l'Éthiopie se prépare pour le jour du scrutin, le Parti de la prospérité a officiellement clôturé sa campagne électorale à l'échelle nationale, tout en appelant les citoyens à participer pacifiquement au processus démocratique.

Selon un rapport de la NEBE, plus de 187 000 agents électoraux ont été déployés dans tout le pays pour assurer le bon déroulement du scrutin.