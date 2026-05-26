Madagascar: Antsiranana - La Chine renforce sa présence dans le Nord

La région Diana a vécu au rythme d'une semaine de tournée diplomatique à forte portée économique et stratégique avec la visite d'une importante délégation chinoise conduite par l'ambassadeur de Chine à Madagascar, Ji Ping.

La délégation a sillonné la région, multipliant les visites de sites, les rencontres institutionnelles et les découvertes économiques. Du port d'Antsiranana aux champs d'ylang-ylang de Nosy Be, en passant par la ville sucrière d'Ambilobe et celle d'Ambanja, réputée pour son cacao, la Chine déploie sa diplomatie économique dans le Nord. Cette mission a surtout mis en lumière l'intérêt grandissant de Pékin pour les potentialités du Nord malgache.

Au cours de cette tournée, la délégation chinoise a été reçue et accompagnée par les autorités régionales et communales respectives de la région, conduites par le chef de région, le général de brigade Francio Louis Marovavy. Les échanges ont porté sur les perspectives de développement régional et de coopération décentralisée, les besoins prioritaires de la région ainsi que les opportunités d'investissement susceptibles d'attirer les partenaires chinois.

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Autre moment marquant de cette visite : l'invitation adressée au chef de région Diana pour participer à un séminaire international consacré aux parcs industriels, prévu au Maroc au mois d'août prochain.

Outre l'entretien de la Route nationale 5A reliant Ambilobe à Iharana, le projet d'extension du port d'Antsiranana, en étude depuis 2017, ainsi que les infrastructures routières, les discussions ont également porté sur la nouvelle politique commerciale chinoise supprimant les droits de douane sur plusieurs produits malgaches exportés vers la Chine. Une mesure que l'ambassadeur chinois a présentée comme une opportunité majeure pour les producteurs et exportateurs de la région Diana.

À cette occasion, le chef de région a plaidé pour une augmentation du nombre d'étudiants originaires de la région bénéficiant de bourses d'études en Chine. Il a également sollicité l'appui de Pékin pour la création d'une université ou d'un centre de formation professionnelle à Ambilobe, dans l'objectif de répondre aux difficultés sociales et professionnelles qui touchent actuellement l'entreprise sucrière Ouest Sucre (ex-Sirama).

Sécurité

Après son passage à Antsiranana, la délégation chinoise a rejoint Ambilobe où les échanges avec l'Organe mixte de conception (OMC) ont porté sur la sécurisation de la prochaine campagne sucrière de la société Ouest Sucre, prévue début juin, dans un contexte social encore fragile après les récentes tensions entre certains dirigeants chinois et les employés de l'usine.

Cette réunion s'est suivie d'une rencontre entre les responsables de l'entreprise et des cadres pour identifier les causes du conflit social et trouver des solutions durables. Selon les explications, la crise serait liée à une baisse inexpliquée des salaires durant deux mois consécutifs, provoquant colère et violences parmi les travailleurs.

Ambanja a aussi bénéficié de ce déplacement chinois à travers une rencontre entre la délégation chinoise et des planteurs regroupés au sein des coopératives et du syndicat, tenue au jardin de plantation de cacao d'Ambalavelona, chez Cyrille, afin d'explorer les perspectives de coopération entre opérateurs malgaches et investisseurs chinois.

« La demande en cacao reste très forte en Chine et le marché chinois demeure largement ouvert aux produits malgaches, notamment grâce à la suppression des droits de douane sur plusieurs exportations en provenance de Madagascar », a affirmé le diplomate chinois. Satisfaite de cette visite, la délégation a invité les producteurs malgaches à participer à la foire internationale de Shanghai prévue en novembre prochain.