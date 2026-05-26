Congo-Kinshasa: Jacquemain Shabani appelle à la stabilité à l'Assemblée provinciale du Kongo Central

Jacquemain Shabani a invité, samedi 23 mai, les députés provinciaux du Kongo Central à privilégier des solutions capables de préserver la stabilité et la quiétude au sein de leur Assemblée provinciale.

Il a donné ces instructions lors d'une séance de travail organisée à la suite de la crise née de la réhabilitation de Papy Matezolo à la présidence de l'organe délibérant.

Selon des sources proches de la vice-Primature de l'Intérieur, les députés provinciaux ont salué cette démarche jugée conciliante, estimant qu'elle vise à favoriser un fonctionnement harmonieux et stable des institutions provinciales, dans l'intérêt supérieur de la population du Kongo Central.