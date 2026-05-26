Madagascar: Université de Toliara - Les bus promis par la Refondation réceptionnés

Les deux bus promis par le président de la République de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, le 20 avril dernier, lors de son passage à l'université de Toliara, sont arrivés. Deux bus touristiques de 18 places, de couleur rose, ont été réceptionnés samedi dernier pour renforcer les moyens logistiques de l'université de Toliara.

L'établissement souffre d'un manque de moyens de déplacement, tant pour les étudiants que pour les enseignants. Selon les explications de l'université de Toliara, ce sont des moyens de locomotion destinés aux activités universitaires et pédagogiques. « Ces véhicules contribueront à faciliter les déplacements des étudiants, des enseignants et des équipes universitaires dans le cadre des formations et des activités académiques », souligne un communiqué.

Francis Veriza, président de l'université de Toliara, détaille que l'utilisation des véhicules relève de l'organisation interne de chaque établissement. « Les bus sont surtout destinés à servir de moyens de déplacement lors des voyages d'étude des étudiants. Chaque établissement s'organise pour toutes les dépenses liées à l'utilisation des véhicules, carburant et autres », explique-t-il.

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Il ne s'agit donc pas de moyens de déplacement internes reliant la ville de Toliara au campus de Maninday, comme l'auraient souhaité des étudiants. Il ne s'agit pas non plus de servir de bus « universitaires » pour les enseignants, qui circulent pour le moment, pour la plupart, en bajaj ou en cyclo-pousse.