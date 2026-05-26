Congo-Kinshasa: Kinshasa - Poursuite de l'opération de démolition aux abords du marché central

Le gouvernement provincial de Kinshasa a annoncé la poursuite des opérations de démolition et de libération des emprises publiques autour du grand marché.

Dans un communiqué publié lundi 25 mai, le ministre provincial des Infrastructures, Travaux publics, Affaires foncières, Urbanisme et Habitat, Alain Tshilungu, a précisé que ces opérations visent à restaurer l'ordre, assainir les lieux et sécuriser les abords du marché central, notamment sur les avenues Bokasa et Rwakadingi.

Les autorités mettent en garde vendeurs, commerçants informels et acheteurs contre toute occupation ou activité commerciale dans les zones concernées. L'exécutif provincial affirme vouloir mettre fin aux occupations anarchiques autour de ce lieu de négoce.

Selon le communiqué, les opérations de démolition, de dégagement forcé, de curage et de nettoyage sont déjà en cours sur plusieurs avenues proches du marché, notamment Bokasa, Rwakadingi, du Marais, du Marché, de l'École, Plateau, Kasa-Vubu et Bolingo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les autorités provinciales regrettent la poursuite d'activités commerciales jugées illicites malgré les mesures déjà engagées. Le gouvernement ordonne ainsi à tous les vendeurs et occupants illégaux de libérer immédiatement les espaces concernés, sous peine de démolition des étalages, d'évacuation forcée et de saisie des marchandises.

Le communiqué précise également que toute personne surprise en train d'effectuer des transactions dans ces zones s'exposera à une interpellation par les services compétents. Ces espaces sont désormais considérés comme des zones d'intervention administrative et de sécurisation urbaine.

Pour le gouvernement provincial de Kinshasa, cette opération vise aussi l'assainissement du site, la fluidité de la circulation et la sécurisation des abords du marché central, en attendant sa réouverture annoncée dans les prochains jours.

Le ministre Alain Tshilungu souligne enfin que les autorités administratives, les services de sécurité et la Police nationale congolaise sont chargés de faire appliquer ces mesures avec fermeté dès l'entrée en vigueur du communiqué.