Congo-Kinshasa: LINAFOOT/Play-Offs - Mazembe termine la phase aller en tête avec 16 points

25 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le TP Mazembe a terminé la phase aller des Play-Offs du championnat national de football (LINAFOOT) en tête, à la suite de son match nul (0-0) ce lundi 25 mai face au FC Les Aigles du Congo.

Cette rencontre de la 7e et dernière journée s'est disputée au Centre technique Kurara Mpova de Kinshasa.

Avec 16 points en 7 journées, les Corbeaux devancent d'un point les Samouraïs kinois (15 points en 7 sorties).

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La rencontre, physique et équilibrée, a offert des occasions de part et d'autre, mais les gardiens Nathan Ndibu (FC Les Aigles du Congo) et Marc Diouf (TP Mazembe) ont préservé leurs cages inviolées.

Le duel entre Ibrahim Matobo et Faveurdi Bongeli a marqué le match, Matobo étant désigné homme du match.

A Lubumbashi, au stade TP Mazembe, l'AS Maniema Union a battu le FC Saint-Éloi Lupopo (1-0) grâce à un coup franc d'Obed Mbala Tshitan (60'). Les Unionistes renouent ainsi avec la victoire après quatre revers consécutifs. Le capitaine des Cheminots, Mika Michée, a manqué un penalty dans les arrêts de jeu.

Au stade Frédéric Kibassa Maliba, le CS Don Bosco s'est imposé face à l'AS Simba (2-0) grâce aux buts d'Elie Mboyo (18') et Fortune Mpululu (45'). Avec cette victoire, les Salésiens terminent la phase aller à la 3e place avec 13 points.

Dimanche 24 mai, l'AS VClub s'est imposée 2-0 face au Céleste FC au stade des Martyrs de Kinshasa. Les Vert et Noir ont débloqué le match en deux minutes :

70e minute : ouverture du score par Diakana Marzouk (1-0).

72e minute : but du break signé Eliezer Nyembua (2-0).

Grâce à ce succès, les Bana Vea remontent à la 4e place avec 12 points, tandis que Céleste FC reste lanterne rouge.

Classement provisoire (phase aller)

TP Mazembe : 16 pts, 7 MJ (+9)

FC Les Aigles du Congo : 15 pts, 7 MJ (+8)

CS Don Bosco : 13 pts, 7 MJ (+1)

AS Vita Club : 12 pts, 7 MJ (-1)

AS Maniema Union : 9 pts, 7 MJ (-4)

FC Saint-Éloi Lupopo : 8 pts, 7 MJ (-1)

AS Simba : 5 pts, 7 MJ (-3)

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