Congo-Kinshasa: Deux morts dans des accrochages entre deux factions Wazalendo à Runingu, Uvira

Deux personnes ont trouvé la mort lors d'échanges de tirs survenus dans la nuit du dimanche 24 mai, dans la cité de Runingu, territoire d'Uvira (Sud-Kivu).

Ces deux groupes Wazalendo, chacun dirigé par son propre commandant, seraient en désaccord autour d'une question encore non élucidée. Les tirs ont retenti durant toute la nuit, provoquant un mouvement de panique au sein de la population.

Les habitants ont timidement repris leurs activités, ce lundi mais la tension reste perceptible entre les deux factions.

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« Néanmoins, toutes les activités économiques et sociales se déroulent normalement après cet incident. Nous attendons les déclarations officielles des autorités militaires à Runingu et dans le territoire d'Uvira », a assuré Mapenzi Manyebwa, président de la Synergie des sociétés civiles d'Uvira.

Il a précisé que la situation a été maîtrisée grâce à l'intervention d'autres unités Wazalendo et des autorités militaires des FARDC présentes dans le territoire.

Cet incident survient alors que le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale séjourne dans la région pour évaluer la situation sécuritaire. Accompagné d'une délégation d'officiers généraux, il prévoit de se rendre dans plusieurs zones opérationnelles afin de tenir des causeries morales avec les commandants des grandes unités.

Etape de Bujumbura

Après sa première nuit à Uvira, malgré quelques poches de tension signalées aux abords du Sud-Kivu, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale est attendu à Bujumbura, capitale du Burundi, pour un échange bilatéral avec son homologue burundaise, Marie Chantal Nijimbere.

Des sources proches de la vice-Primature de la Défense nationale, les discussions porteront principalement sur la coopération militaire entre les deux pays, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants.

Il est également prévu des travaux entre experts des deux parties pour évaluer et renforcer la collaboration militaire, notamment concernant l'engagement des forces burundaises aux côtés des FARDC.