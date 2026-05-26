Ethiopie: Une nation aux urnes - Un tournant décisif pour la démocratie au pays

Addis Ababa — À quelques jours seulement du scrutin du 1er juin 2026, l'Éthiopie se prépare à ce que de nombreux observateurs considèrent comme l'une des élections les plus importantes de son histoire moderne.

Avec plus de 50 millions d'électeurs inscrits appelés aux urnes, ce scrutin s'annonce non seulement comme un événement politique national, mais aussi comme l'un des tests démocratiques les plus décisifs de ces dernières années en Afrique.

Et ce scrutin revêt une importance qui dépasse largement le cadre des urnes. Pour de nombreux Éthiopiens, ces élections constituent un test plus large de la transition démocratique du pays, de ses réformes institutionnelles et de son avenir politique.

Au coeur de ce processus se trouve la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE), une institution qui a connu une transformation majeure ces dernières années. Autrefois critiquée pour ses faiblesses administratives et son indépendance limitée, la Commission s'efforce aujourd'hui de mettre en place un système électoral plus transparent, plus moderne et jouissant de la confiance de la nation.

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Les changements sont déjà visibles

Selon les chiffres officiels, plus de 50,5 millions d'Éthiopiens se sont inscrits sur les listes électorales, ce qui en fait la plus grande campagne d'inscription électorale de l'histoire du pays. Ce qui rend ce processus particulièrement remarquable, c'est la mise en place du premier système numérique d'inscription électorale à grande échelle en Éthiopie.

Grâce à la plateforme mobile et en ligne « Mirchaye », des millions de citoyens se sont inscrits par voie électronique -- un changement majeur pour un pays où les élections reposaient traditionnellement presque exclusivement sur des systèmes manuels. La NEBE précise que la plateforme d'inscription numérique a été conçue pour réduire les doublons, améliorer la précision et renforcer la confiance du public dans les listes électorales.

La Commission a toutefois souligné que le vote lui-même resterait physique et sur papier, une décision visant à préserver la transparence tandis que le pays s'adapte progressivement à la modernisation technologique.

Le processus d'inscription a également révélé une autre tendance importante : la participation politique croissante des femmes. Les données de la NEBE montrent que les femmes représentent près de 46 % des électeurs inscrits à l'échelle nationale, ce qui reflète une expansion constante de l'engagement civique dans différents segments de la société.

Au-delà de l'inscription des électeurs, l'ampleur du scrutin lui-même est considérable.

La NEBE indique que plus de 187 000 agents électoraux ont été déployés à travers le pays pour faciliter le processus. La Commission précise également que ces agents ont été recrutés sur concours et soumis à un contrôle de neutralité politique en consultation avec les partis politiques -- un effort visant à renforcer la confiance du public dans l'administration électorale.

La concurrence politique semble également plus large que lors des élections précédentes. Quarante-sept partis politiques ont inscrit des candidats, et plus de 10 900 personnes sont en lice pour des sièges aux niveaux fédéral et régional. Des candidats indépendants participent également, ce qui élargit encore davantage le paysage politique.

Les mesures de transparence ont été considérablement renforcées par rapport aux cycles électoraux précédents. Plus de 169 organisations civiques ont été accréditées pour observer les élections, tandis que plus de 1 100 journalistes issus de 37 médias devraient couvrir le processus à l'échelle nationale.

Pour de nombreux analystes, ces évolutions témoignent d'une culture démocratique en pleine mutation en Éthiopie, de plus en plus façonnée par les réformes institutionnelles, la participation publique et un contrôle accru de la part de la société civile et des médias.

Le rôle croissant des médias et des observateurs civiques représente une avancée démocratique importante, renforçant le contrôle public et la responsabilité électorale.

Un autre changement notable est le recours croissant aux mécanismes de dialogue et de consultation entre la NEBE et les acteurs politiques. La Commission a mené des consultations concernant les codes de conduite de campagne, la répartition du temps d'antenne, l'organisation des débats et les procédures liées aux élections.

Ces mécanismes sont particulièrement importants dans les sociétés politiquement diversifiées où la légitimité électorale dépend non seulement du jour du scrutin lui-même, mais aussi de la perception qu'ont les acteurs politiques de l'équité et de l'inclusivité du processus.

Au-delà des réformes techniques, l'importance plus large des préparatifs électoraux actuels réside dans l'institutionnalisation progressive des pratiques démocratiques en Éthiopie.

Historiquement, les élections éthiopiennes ont souvent été critiquées pour le manque d'indépendance des institutions, la concurrence limitée, les lacunes logistiques et le manque de transparence. Bien que des défis subsistent, les réformes actuelles indiquent que le pays tente de s'orienter vers un cadre démocratique davantage fondé sur des règles et géré de manière institutionnelle.

Naturellement, le processus de démocratisation de l'Éthiopie est encore en cours. Les préoccupations en matière de sécurité, les tensions politiques et les défis logistiques continuent d'affecter certaines régions du pays. La NEBE elle-même a reconnu l'existence de rapports faisant état d'irrégularités et a souligné à plusieurs reprises que les violations électorales ne seraient pas tolérées. Pourtant, la volonté de l'institution de discuter publiquement des défis tout en introduisant simultanément des réformes reflète également une confiance institutionnelle croissante et une maturité administrative.

Le processus électoral en cours représente donc plus qu'une simple préparation au jour du scrutin. Il reflète les efforts plus larges de l'Éthiopie pour moderniser ses institutions de gouvernance, élargir la participation politique et construire une culture démocratique fondée sur la transparence, l'inclusion et la modernisation technologique.

L'émergence de l'inscription numérique des électeurs, l'élargissement de la participation des femmes, le rôle accru des observateurs civiques, le déploiement d'un personnel électoral à grande échelle et l'accent mis sur la prévention du vote multiple indiquent, dans leur ensemble, que l'administration électorale éthiopienne est en train de dépasser ses limites antérieures.

À bien des égards, la 7e élection générale est en train de devenir un moment décisif dans la transition démocratique de l'Éthiopie, un moment qui pourrait façonner non seulement l'avenir politique du pays, mais aussi la crédibilité et la solidité de ses institutions démocratiques pour les années à venir.