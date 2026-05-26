Madagascar: Fenosoa Razafindratsito - « Être mère révèle la vraie beauté »

La région Atsimo Andrefana participe au concours « Miss Maman Madagascar» en organisant le même événement au niveau local. La phase éliminatoire s'est déroulée le 7 mars dernier et la grande finale aura lieu vendredi à Toliara.

« L'association Luxe Agency a décidé d'organiser le concours de Miss Maman Atsimo Andrefana car notre objectif est de mettre en avant la valeur et l'importance de l'éducation. À travers Miss Maman, nous soulignons que les mères constituent les bases de l'éducation de leurs enfants. Nous mettons ainsi en avant des mamans qui ont relevé le défi de montrer en public leur engagement et leur responsabilité à travers le concours », explique Fenosoa Razafindratsito, présidente de l'association « Luxe Agency ».

Huit mamans âgées de 22 à 47 ans, représentantes de la région Atsimo Andrefana, ont bravé les épreuves des deux mois qui séparent les éliminatoires et la phase finale. Elles ont également eu droit à des ateliers et des activités qui testent ou confirment leur responsabilité et la manière dont elles assurent l'éducation de leurs enfants. « La rencontre avec des communautés de pêcheurs à Ambatomilo Morombe a été la plus inspirante des activités que nous avons réalisées dans le cadre de ce concours de Miss Maman », confie Noëla Zahiri, une des candidates.

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« Nous avons vu une mère de famille, éleveuse d'algues, qui travaillait de bon matin avec son fils en bas âge. Elle se trouvait dans un petit canoë, avec son enfant à ses côtés. Cette image signifie beaucoup pour moi », raconte-t-elle. Des ateliers de maquillage et de soin du visage, des séances de développement personnel, des ateliers sur l'intelligence artificielle ainsi que des séances de danse ont notamment été organisés.

« Un concours de Miss consiste, par définition, à mettre en valeur la beauté d'une femme. Mais avec le qualificatif "Maman", un autre sens s'y ajoute. Être mère révèle la vraie beauté. Miss Maman est ainsi un témoignage de cette beauté, qui consiste à savoir prendre soin de son corps tout en assumant ses responsabilités envers ses enfants et son foyer. Défiler devant un public démontre la confiance en soi des mamans candidates et constitue une preuve d'engagement responsable envers la communauté », ajoute la présidente de Luxe Agency.

Le grand défilé de la phase finale du concours se tiendra le 29 mai prochain lors d'une soirée culturelle de danse et de chorégraphie locale. Les candidates défileront en tenue traditionnelle de la région Atsimo Andrefana où elles auront l'occasion de démontrer leur savoir-faire et leur beauté en danse traditionnelle. Elles effectueront une chorégraphie marquant la solidarité des candidates. Et le défilé en robe de soirée clôturera la soirée où la Miss Maman 2026 sera connue ainsi que les deux dauphines. Les élues partiront pour le concours national à Antananarivo au cours du mois de juin.