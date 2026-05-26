Togo: Les tradipraticiens décident de se syndiquer

26 Mai 2026
Togonews (Lomé)

L'information est annoncée fièrement par Eco & Finances.

Samedi à Kpalimé, les prêtres et herboristes traditionnels du Togo ont franchi le pas que tout corps de métier qui se respecte finit par franchir : ils ont fondé leur syndicat. Le Syndicat national des prêtres et herboristes traditionnels du Togo, SYNAPHET pour les intimes, est né à l'issue d'un congrès constitutif solennel.

Une naissance qui appelle quelques questions légitimes. Les grèves, par exemple, à quoi ressemblerait un mouvement social des tradipraticiens ? Préavis déposé auprès des génies ? Piquet de gri-gri devant le ministère du Travail ? Les négociations collectives s'annoncent pour le moins originales.

Plus sérieusement, la création de ce syndicat témoigne d'une réalité souvent négligée : la médecine traditionnelle occupe une place centrale dans le système de santé informel de millions de Togolais. La structurer, la représenter, la défendre, c'est finalement aussi sérieux que n'importe quel autre secteur.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.