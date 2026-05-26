Togo: Les tradipraticiens décident de se syndiquer

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Samedi à Kpalimé, les prêtres et herboristes traditionnels du Togo ont franchi le pas que tout corps de métier qui se respecte finit par franchir : ils ont fondé leur syndicat. Le Syndicat national des prêtres et herboristes traditionnels du Togo, SYNAPHET pour les intimes, est né à l'issue d'un congrès constitutif solennel.

Une naissance qui appelle quelques questions légitimes. Les grèves, par exemple, à quoi ressemblerait un mouvement social des tradipraticiens ? Préavis déposé auprès des génies ? Piquet de gri-gri devant le ministère du Travail ? Les négociations collectives s'annoncent pour le moins originales.

Plus sérieusement, la création de ce syndicat témoigne d'une réalité souvent négligée : la médecine traditionnelle occupe une place centrale dans le système de santé informel de millions de Togolais. La structurer, la représenter, la défendre, c'est finalement aussi sérieux que n'importe quel autre secteur.