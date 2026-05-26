Congo-Kinshasa: Examen d'Etat - Polémique autour du paiement illégal pour les points E13

Une vive controverse secoue le secteur éducatif au Kasaï-Central. Certains parents d'élèves finalistes du secondaire dénoncent le paiement illégal des points E13 exigé dans plusieurs établissements scolaires de la province. Ces points, censés refléter le niveau scolaire de l'élève et être pris en compte lors de l'Examen d'État, feraient l'objet de transactions financières jugées abusives par les parents. Selon plusieurs témoignages recueillis, des chefs d'établissements exigeraient des sommes, variant entre 20 000 et 50 000 francs congolais (FC) pour la délivrance de ces points.

Une pratique vivement contestée par les parents, qui estiment que ces résultats doivent être uniquement basés sur le mérite et le travail des élèves.

Pour Emile Kabunjiki, parent d'un élève finaliste, cette situation est inacceptable : « Les élèves doivent travailler à l'école pour gagner les points. Mon enfant doit se présenter à l'Examen d'État, mais on me réclame 30 000 FC pour qu'on lui donne les points E13. L'éducation ne prend pas sa place. Demain, quel type de personne aurons-nous ? »

Selon lui, cette pratique risque de dénaturer le système éducatif et de décourager les élèves sérieux.

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Les autorités éducatives montent au créneau

Face à ces accusations, les autorités éducatives provinciales condamnent fermement ces pratiques. L'Inspecteur principal provincial intérimaire, Paulin Mbuyi, qualifie ces actes de « honteux » et appelle à des dénonciations afin de sanctionner les responsables :

« C'est une pratique honteuse. J'invite les parents, la société civile et tous les partenaires éducatifs à dénoncer ces genres de pratiques. Tout celui qui sera dénoncé sera éjecté de son fauteuil de chef d'établissement ».

Cette prise de position vise à dissuader les responsables d'écoles impliqués et à rétablir la transparence dans le système éducatif.

Un appel au respect de l'éthique professionnelle

De son côté, Oscar Loleke, président du Syndicat des enseignants du Congo (SYECO) au Kasaï-Central, appelle les chefs d'établissement à respecter les principes d'éthique et de déontologie.

Selon lui, la crédibilité du système éducatif dépend du respect strict des règles, notamment en matière d'évaluation scolaire.