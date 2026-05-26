Congo-Kinshasa: La réhabilitation de la route Bunia-Kasenyi-Tchomia suscite espoir et satisfaction en Ituri

Les travaux de réhabilitation de la route Bunia-Kasenyi-Tchomia, en Ituri, avancent à un rythme soutenu et suscitent des réactions globalement positives au sein de la population et des opérateurs économiques. Longtemps décrié pour son état de dégradation avancé, cet axe stratégique fait désormais l'objet d'une intervention attendue depuis plusieurs mois.

Lancée depuis le 20 mai 2026, la réhabilitation de cette route est perçue par de nombreux usagers comme une réponse concrète aux multiples plaidoyers adressés aux autorités provinciales. En effet, le mauvais état de cet axe routier avait fini par impacter fortement les activités économiques et la mobilité dans la région.

Au cours des derniers mois, plusieurs accidents impliquant des camions de transport de marchandises ont été enregistrés, illustrant la dangerosité de certains tronçons devenus difficilement praticables.

Une implication saluée des autorités provinciales

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plusieurs habitants et acteurs locaux ont salué l'implication du gouverneur militaire de l'Ituri, qu'ils créditent d'avoir pris en compte les préoccupations de la population.

Pour le chef du secteur de Bahema, cette route joue un rôle vital dans la vie économique de la province :

« Vous savez, les marchandises qui nous arrivent de l'Ouganda sont transportées par de gros camions. Si l'état de la route n'est pas bon, cela peut provoquer une pénurie de marchandises à Bunia et pénaliser la vie sociale de la population. Même les commerçants ougandais de Toroko se plaignaient aussi de l'état de cette route. », explique André Kataloho.

Un axe stratégique pour le commerce et la sécurité

La route Bunia-Kasenyi-Tchomia constitue un corridor économique clé, notamment pour les échanges commerciaux avec l'Ouganda. Son amélioration devrait fluidifier le transport des marchandises et réduire les coûts logistiques pour les opérateurs économiques.

Au-delà de son importance économique, cet axe revêt également un enjeu sécuritaire. Selon les autorités locales, une meilleure praticabilité de la route pourrait faciliter les mouvements des forces de sécurité, dans une région confrontée à l'activisme de groupes armés.

Des attentes tournées vers l'asphaltage

Malgré leur satisfaction, les populations locales espèrent que ces travaux ne se limiteront pas à une simple réhabilitation. Leur principal souhait est désormais de voir cette route, longue d'environ 60 kilomètres, être entièrement asphaltée.

Un tel projet permettrait non seulement de renforcer durablement la connectivité entre Bunia, Kasenyi et Tchomia, mais aussi de booster le développement économique de toute la zone.

En attendant, l'avancement des travaux est perçu comme un signal positif en faveur du désenclavement de la région. Pour de nombreux habitants, cette initiative pourrait marquer un tournant dans l'amélioration des infrastructures de transport en Ituri.

Si la dynamique actuelle se poursuit, la réhabilitation de cette route pourrait contribuer à redonner un nouvel élan aux activités économiques et à améliorer les conditions de vie des populations locales.