Afrique: L'évêque de Goma appelle au respect des mesures barrières contre l'épidémie d'Ebola

L'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, invite la population à respecter strictement les gestes barrières dès à présent pour prévenir la propagation de la maladie. Lors d'une célébration religieuse, dimanche 24 mai, le prélat catholique a déclaré qu'« il ne faut pas attendre que la situation devienne incontrôlable pour agir ». Monseigneur Willy Ngumbi estime que la menace est réelle, malgré un seul cas officiellement confirmé dans la ville de Goma.

La crise sanitaire d'Ebola frappe une population locale déjà fortement épuisée par la guerre. L'évêque de Goma insiste sur la nécessité de prendre conscience du danger sans attendre la multiplication des cas dans la ville.

« Parmi les choses qui font peur aux gens aujourd'hui, il y a bien sûr la guerre avec la crise. Voilà que par-dessus tout cela, nous avons maintenant la crise de la maladie à virus Ebola. Je voudrais seulement attirer l'attention de toutes les populations de Goma et d'ailleurs que la maladie à virus Ebola tue, » alerte Monseigneur Willy Ngumbi.

Appliquer les gestes barrières dès maintenant

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Face à ce risque, le prélat catholique exhorte les habitants à adopter immédiatement des réflexes de prévention quotidiens.

« N'attendons pas que la situation s'empire pour commencer à utiliser les mesures barrières. Donc dès maintenant, prenons conscience de cette maladie et commençons à nous protéger, » ajoute-t-il.

L'évêque de Goma recommande notamment de se laver régulièrement les mains, de porter un cache-nez si nécessaire et d'éviter les contacts physiques. Il invite également la population à recourir rapidement aux services de santé, aux médecins ou aux infirmiers dès l'apparition d'un cas suspect