Afrique: L'évêque de Goma appelle au respect des mesures barrières contre l'épidémie d'Ebola

26 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, invite la population à respecter strictement les gestes barrières dès à présent pour prévenir la propagation de la maladie. Lors d'une célébration religieuse, dimanche 24 mai, le prélat catholique a déclaré qu'« il ne faut pas attendre que la situation devienne incontrôlable pour agir ». Monseigneur Willy Ngumbi estime que la menace est réelle, malgré un seul cas officiellement confirmé dans la ville de Goma.

La crise sanitaire d'Ebola frappe une population locale déjà fortement épuisée par la guerre. L'évêque de Goma insiste sur la nécessité de prendre conscience du danger sans attendre la multiplication des cas dans la ville.

« Parmi les choses qui font peur aux gens aujourd'hui, il y a bien sûr la guerre avec la crise. Voilà que par-dessus tout cela, nous avons maintenant la crise de la maladie à virus Ebola. Je voudrais seulement attirer l'attention de toutes les populations de Goma et d'ailleurs que la maladie à virus Ebola tue, » alerte Monseigneur Willy Ngumbi.

Appliquer les gestes barrières dès maintenant

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à ce risque, le prélat catholique exhorte les habitants à adopter immédiatement des réflexes de prévention quotidiens.

« N'attendons pas que la situation s'empire pour commencer à utiliser les mesures barrières. Donc dès maintenant, prenons conscience de cette maladie et commençons à nous protéger, » ajoute-t-il.

L'évêque de Goma recommande notamment de se laver régulièrement les mains, de porter un cache-nez si nécessaire et d'éviter les contacts physiques. Il invite également la population à recourir rapidement aux services de santé, aux médecins ou aux infirmiers dès l'apparition d'un cas suspect

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.