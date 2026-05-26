Congo-Kinshasa: Épidémie d'Ebola - La protection civile demande un contrôle renforcé à Beni

Le responsable de la Protection civile à Beni, dans le Nord-Kivu, appelle les autorités à renforcer le contrôle des mouvements de population en provenance de la province de l'Ituri. Pour lutter contre l'épidémie d'Ebola, Jean Paul Kapitula, coordonnateur de la Protection civile, préconise l'instauration de manifestes obligatoires pour tous les véhicules de transport en commun afin de faciliter la traçabilité des voyageurs.

La ville de Beni a une forte densité de population caractérisée par une grande mobilité. Selon le responsable de la protection civile, l'instauration de manifestes permettrait d'identifier à l'avance les passagers. Cette mesure faciliterait leur traçabilité en cas de contact avec des cas suspects ou de développement de la maladie.

« Le premier levier sur lequel il faut vraiment mettre l'accent, c'est le contrôle des mouvements des populations. On doit imposer strictement des manifestes. Les agences de transport doivent avoir des manifestes pour tout voyageur qui vient de Bunia et de l'Ituri, » explique Jean Paul Kapitula.

En déposant une copie du manifeste à chaque étape, comme à Luna, Beni ou Butembo, les autorités sanitaires et administratives disposeraient de données régulières pour mieux suivre les flux.

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« Cela nous permettrait, si un voyageur présente des signes de la maladie, de retrouver facilement sa provenance et sa destination, » ajoute le coordonnateur de la Protection civile. Dans la province du Nord-Kivu, quelques cas d'Ebola ont déjà été confirmés dans les villes de Goma et de Butembo.