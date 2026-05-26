Congo-Brazzaville: Economie numérique - Vulgarisation de la mise en oeuvre de la taxe sur les nouveaux terminaux numérique à cartes SIM

La séance de vulgarisation de la mise en oeuvre de la taxe sur les nouveaux terminaux numériques à cartes SIM a eu lieu le 22 mai, à Pointe-Noire, sous la houlette d'Héliodore Francis Alex Gouloubi, directeur général de l'Agence de développement de l'économie numérique.

La taxe les nouveaux terminaux numériques se fixe divers objectifs, à savoir soutenir le développement du numérique ; contribuer au financement des projets numériques ; renforcer les infrastructures numériques ; augmenter les recettes publiques.

Ouvrant les travaux de la rencontre, le directeur général de l'Agence de développement de l'économie numérique a signifié que cette réforme s'inscrit dans la dynamique de modernisation du pays et dans la vision de transformation numérique portée par le président de la République, à travers son projet de société « Accélération de la marche vers le développement ».

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« La taxe sur les nouveaux terminaux numériques à cartes SIM ne doit pas être perçue comme une contrainte supplémentaire pour les opérateurs économiques. Elle constitue, avant tout, un instrument stratégique destiné à soutenir les investissements numériques de l'Etat et à renforcer l'écosystème numérique national. Les ressources générées par cette taxe contribueront notamment à renforcer les infrastructures numériques ; soutenir les projets de transformation digitale de l'administration ; promouvoir l'inclusion numérique sur l'ensemble du territoire national ; accompagner la mise en oeuvre des projets structurants portés par l'Etat dans le cadre de la stratégie Congo digital 2025 », a-t-il déclaré.

Appréciant cette initiative, Adiao Abdoul, président des commerçants dans le deuxième arrondissement, Mvou-Mvou, a expliqué que la traçabilité a toujours été une très bonne chose pour un pays qui aspire à l'émergence. « Un pays qui veut se développer doit tenir compte des nouvelles exigences numériques de l'heure qui s'imposent à lui. La République du Congo ne devrait donc pas passer outre celles-ci, cette taxe vient à juste titre nous donner une nouvelle aspiration pour la traçabilité surtout des téléphones qui circulent dans le pays», a-t-il assuré.

Signalons que la vulgarisation de la mise en oeuvre de la taxe sur les nouveaux terminaux numériques à cartes SIM est instituée par la loi n°42-2025 du 31 décembre 2025 portant loi de finances de l'année 2026.