Congo-Brazzaville: Journée internationale de la biodiversité - Les Congolais face à leur responsabilité

A la faveur de la célébration de la Journée internationale de la biodiversité, le 22 mai à Brazzaville, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a rappelé à la population congolaise sa part de responsabilité dans la préservation des espèces animales et végétales.

Sur le thème « Agir localement pour un impact mondial », la 33e édition de la Journée internationale de la biodiversité a mis en évidence le rôle de chaque communauté dans la protection de la biodiversité : plantes, animaux, micro-organismes et les milieux naturels dans lesquels ils évoluent.

A travers ce thème, en effet, les gouvernements et les organisations environnementales ont voulu conscientiser la population, principale actrice de destruction de la biodiversité, sur la responsabilité partagée de la protection de celle-ci, car elle garantit l'équilibre de la planète et le bien-être des générations futures.

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« Le thème de cette année nous rappelle que la préservation de la biodiversité commence dans nos villages, nos quartiers, nos forêts et nos rivières, mais aussi dans l'engagement quotidien des communautés locales et de la population autochtone, qui sont les gardiennes historiques de nos écosystèmes », a expliqué la ministre Arlette Soudan-Nonault.

Avec une couverture des forêts de près de 70% du territoire national au Congo, les autorités estiment que le « destin de la planète se joue dans nos territoires ». En conséquence, outre les initiatives mises en place par les autorités, chaque citoyen est appelé à « poser un geste concret, à la hauteur de ses moyens et de ses capacités ».

« Cela pourrait se traduire par une action simple comme la plantation d'un arbre, la protection ou la sécurisation d'une source d'eau, la réduction des déchets plastiques, ou agir de manière collective en soutenant une initiative locale », a martelé la ministre de l'Environnement. Au-delà de la responsabilité citoyenne, le gouvernement a réaffirmé son engagement à oeuvrer davantage pour la protection de la biodiversité.

La Journée internationale de la biodiversité a été instaurée en 1993 par les Nations unies. Elle vise à sensibiliser la population à la nécessité de protéger les espèces animales et végétales ainsi que les écosystèmes naturels.