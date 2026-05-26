Congo-Brazzaville: Autonomisation des femmes - La Chine encourage l'entrepreneuriat féminin

L'ambassade de Chine au Congo a organisé, le 21 mai à Brazzaville, le salon de développement féminin dénommé « Les roses d'acier », pour valoriser le travail des femmes des deux pays.

L'événement a mis en avant le rôle des femmes comme actrices du développement, à travers un potentiel entrepreneurial encore sous-exploité et qui mérite d'être davantage valorisé, accompagné et soutenu.

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadrice de Chine au Congo, An Qing, a expliqué qu'il s'agit non seulement d'un échange d'idées dans différents domaines, mais aussi d'une coopération « pragmatique » fondée sur l'action concrète. « La cause des femmes constitue un indicateur essentiel du progrès de l'humanité. Le président Xi Jinping a souligné avec profondeur que "les femmes sont d'importantes créatrices, promotrices et héritières de la civilisation humaine" », a-t-elle rappelé.

« Que les femmes démontrent leur talent dans l'innovation et l'entrepreneuriat, écrivent leur jeunesse dans l'amitié et la coopération, et fassent fleurir les roses tenaces sur la terre sino-africaine », a-t-elle ajouté.

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En outre, l'ambassadrice de Chine a relevé l'implication, depuis trente ans, de son pays dans le domaine des droits des femmes, en général, et de l'autonomisation des femmes congolaises, en particulier.

De son côté, la ministre de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement, du Pacte social et de l'Economie informelle, Inès Nefer Bertille Ingani Voumbo Yalo, a relevé la nécessité de renforcer la place des femmes dans l'économie nationale, particulièrement dans le secteur informel où elles sont majoritaires.

Elle a également rappelé les efforts du gouvernement pour accompagner la formalisation des activités génératrices de revenus et promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Selon la ministre, « ce salon offre aux entrepreneures congolaises une plateforme pour valoriser leur savoir-faire, présenter leurs produits et tisser des réseaux de collaboration avec leurs homologues chinoises ».

La présidente de la Commission environnement, sécurité alimentaire et développement durable à l'Assemblée nationale, Marie Jeanne Kouloumbou, a salué l'implication des femmes dans divers domaines.

Pour la conseillère du Premier ministre, Katia Mounthault, le salon, placé sur le thème « Femmes tenaces », traduit la place centrale des femmes dans la souveraineté économique et culturelle des deux pays. Elle a fait part de l'intérêt des participants pour le renforcement des capacités des leaders féminins, leur promotion et leur résilience.

Divers dons pour appuyer l'autonomisation des femmes

Dans le cadre du partenariat entre l'ambassade de Chine et la Fondation Congo Assistance, des femmes congolaises ont reçu au cours de la cérémonie, des mains de Michel Mongo, secrétaire générale de ladite organisation non gouvernementale, divers dons de matériel pouvant leur permettre de réaliser leur projet.

Rappelons que l'ambassade de Chine et la Fondation Congo Assistance que dirige l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, entretiennent depuis plusieurs années un partenariat axé sur l'humanitaire, la santé, et l'autonomisation des femmes. Le soutien se traduit régulièrement par des dons de matériel médical de première nécessité, ainsi que par l'amélioration du bien-être de la population vulnérable.

L'ambassade de Chine fournit fréquemment du matériel destiné aux structures sanitaires soutenues par la Fondation Congo Assistance. Elle organise des consultations spécialisées, à l'instar des missions du navire médical « Arche de la paix », à Pointe-Noire.

Notons que la rencontre a été marquée par une exposition-vente d'objets féminins (Artisanat, mode, cosmétiques des sculptures sur bois, des ouvrages tressées à la main, des vêtements, des bijoux, des peintures, de la gastronomie), réalisés par des femmes chinoises et congolaises, pour mettre en lumière leur savoir-faire et valoriser les initiatives entrepreneuriales féminines des deux pays.