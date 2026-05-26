Congo-Brazzaville: Diplomatie - Basile Ikouebé présente ses lettres de créance au président Donald Trump

Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo aux États-Unis, Basile Ikouebé, a présenté officiellement, le 21 mai, ses lettres de créance au président américain, Donald J. Trump, à la Maison Blanche. Profitant de cette occasion, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations d'amitié, de coopération et de partenariat entre les deux pays.

Par son installation officielle, Basile Ikouebé effectue son retour dans la diplomatie congolaise. Nommé par décret n°2026-145, ce diplomate chevronné succède à Serge Moumbouli, décédé le 5 septembre 2025. Sa nouvelle mission consistera désormais à représenter son pays à un poste stratégique dans les relations entre Brazzaville et Washington, datant des années 1960, et axées sur une coopération et un partenariat durable.

En prélude à cette cérémonie protocolaire à la Maison Blanche, le 13 mai dernier à Brazzaville, juste avant son départ pour Washington, Basile Ikouebé s'était entretenu avec la chargée d'affaires Amanda S. Jacobsen, accompagnée d'autres diplomates américains. Au centre des échanges entre les deux personnalités, les priorités communes du partenariat États-Unis-Congo, notamment la coopération économique, l'immigration illégale et la sécurité régionale, la gouvernance et les questions environnementales. Une occasion par laquelle il a été rappelé que Basile Ikouebé, à l'époque ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, avait participé à l'inauguration des locaux de l'ambassade en 2009.

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Les États-Unis demeurent déterminés à approfondir leurs liens avec le Congo, à promouvoir la transparence et à renforcer une prospérité partagée. De ce fait, pour le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, et le ministre des Affaires étrangères, il a fallu faire appel au profil d'un homme d'expérience, ayant la maîtrise des questions internationales, détenant un bon carnet d'adresses au sein des grandes institutions internationales, capable de relever le défi de consolider les relations entre Brazzaville et Washington, tout en portant les ambitions diplomatiques du Congo dans un environnement mondial en pleine mutation.