Togo: Le pays avance sur les ODD mais la pauvreté recule trop lentement

Le système des Nations Unies au Togo (SNU) dresse un bilan nuancé du développement socio-économique.

Selon l'Analyse commune de pays (CCA, Common Country Analysis), le Togo avance dans la bonne direction, mais à un rythme insuffisant pour atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2030.

Le constat est sans détour : « Avec un score de 38,3 sur 100 en 2025, le Togo progresse vers l'élimination de la pauvreté, mais à un rythme relativement faible. » Le rapport appelle à cibler en priorité les populations les plus vulnérables - femmes, jeunes, enfants et communautés rurales qui restent les premières victimes de la pauvreté.

Sur les ODD

Le tableau est plus encourageant. Avec un score de 59,23 sur 100 aux Objectifs de développement durable, le Togo dépasse la moyenne sous-régionale de 53,9.

Depuis 2015, le pays a progressé de 13,3 points, une avancée notable qui témoigne des efforts engagés conjointement par le gouvernement et ses partenaires au développement.

Les fondations sont là, les progrès sont réels, mais l'urgence sociale commande d'accélérer.