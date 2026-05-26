Togo: Des périmètres maraîchers solaires pour renforcer la sécurité alimentaire

26 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Dans la région de la Kara, plusieurs périmètres maraîchers viennent d'être aménagés et équipés dans les communes de Kozah 3, Kozah 4 et Assoli 2, dans le cadre de la deuxième phase du projet SAIRT (Sécurité alimentaire inclusive et résilience au Togo), financé par le ministère allemand de la Coopération (BMZ).

Ces sites, dotés de forages, de systèmes de pompage et d'installations d'irrigation alimentées à l'énergie solaire, sont mis à disposition des coopératives agricoles locales pour booster la production.

« L'aménagement de ces sites permettra d'augmenter significativement les rendements et de renforcer la résilience des populations rurales face aux effets des changements climatiques », a souligné Bilibia Lamboni, chef de projet à INADES Formation, qui pilote l'initiative en collaboration avec le ministère de l'Agriculture.

L'enjeu est concret. Tomates, piments, oignons, pommes de terre, les prix des produits maraîchers ne cessent de grimper, tirés vers le haut par le coût élevé des importations. Développer une production locale et durable face aux aléas climatiques est désormais une priorité nationale.

Une réponse modeste, mais tangible au défi alimentaire.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.