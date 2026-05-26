Cote d'Ivoire: Bepc 2026 - Plus de 600 000 candidats affrontent les épreuves, le ministre Koffi N'Guessan appelle à la confiance et à la sérénité

Ce mardi 26 mai, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Dr Koffi N'Guessan, a donné le coup d'envoi des examens au lycée moderne de Cocody. Avec plus de 606 000 candidats, dont une majorité de filles, le ministre mise sur une organisation rigoureuse, la lutte contre la fraude et la confiance accordée aux élèves.

Le top départ des épreuves écrites du Brevet d'études du premier cycle (Bepc), session 2026, a été donné ce mardi 26 mai au lycée moderne de Cocody, en présence du ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Koffi N'Guessan.

À cette occasion, le ministre a annoncé que 606 285 candidats prennent part aux épreuves cette année sur l'ensemble du territoire national. Parmi eux, 52 % sont des filles, contre 48 % de garçons, traduisant une progression notable de la représentativité féminine dans le système éducatif.

« Après le Cepe, aujourd'hui, nous démarrons les épreuves du Bepc. Nous avons dénombré 606 285 candidats », a déclaré le ministre, précisant que les résultats seront proclamés le mardi 16 juin 2026 à 14 heures. Les épreuves écrites s'achèveront le 29 mai 2026.

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Face aux inquiétudes de certains parents concernant le niveau scolaire et les performances des élèves, le ministre Koffi N'Guessan a appelé à davantage de confiance envers les candidats. Selon lui, les importants investissements consentis par le président de la République, Alassane Ouattara, dans la construction et la réhabilitation des établissements scolaires contribuent progressivement à l'amélioration des conditions d'apprentissage.

« Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait beaucoup d'efforts dans la construction et la réhabilitation des établissements. Nous allons poursuivre cette œuvre afin que les enseignants et les élèves travaillent dans de meilleures conditions », a-t-il assuré.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de reconstruire un système éducatif performant, capable de préparer les jeunes aux exigences des contextes national et international. « L'idée aujourd'hui, c'est de préparer nos enfants à affronter les réalités nationales et internationales, avec un bon niveau d'enseignement et des enseignants évoluant dans de bonnes conditions », a-t-il expliqué.

Interrogé sur la lutte contre la tricherie et la fraude aux examens, le ministre a réaffirmé la fermeté de l'État face à toute tentative de fraude. Pour lui, la Côte d'Ivoire demeure un pays organisé et sérieux, dont le système éducatif a longtemps produit des diplômés de qualité.

« Ce sont des examens destinés à évaluer le niveau des élèves, et non des concours visant à les éliminer », a-t-il rappelé, exhortant les parents à ne pas céder à la tentation des raccourcis pour garantir la réussite de leurs enfants.

Dr Koffi N'Guessan estime qu'un climat de confiance autour des élèves demeure indispensable pour renforcer leur sérénité et leurs performances.

Reconnaissant le stress ressenti par certains candidats, notamment en raison du dispositif sécuritaire autour des centres d'examen, le ministre a précisé que la présence des forces de l'ordre vise uniquement à garantir la sécurité des élèves et du matériel d'examen.

« Quand l'année scolaire a été correctement suivie, il n'y a pas de raison de craindre l'examen », a-t-il indiqué, invitant les candidats à aborder les épreuves avec calme et confiance.

Il a, au passage, salué le travail de la Directrice des examens et concours (Deco), Kadidiata Diarra Badji, pour l'organisation simultanée des compositions sur toute l'étendue du territoire national.

L'année dernière, le taux national de réussite au Bepc 2025 s'était établi à 51,41 %, contre 40,18 % en 2024, soit une progression de 11,23 points. En 2024, le taux de réussite était de 40,18 %, contre 31,47 % en 2023.

Ce sont 606 922 candidats qui se sont effectivement présentés dans les 1 006 centres de composition répartis dans les 41 directions régionales du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation.

Pour les autorités éducatives, l'objectif reste d'améliorer progressivement ces résultats grâce à un meilleur encadrement pédagogique, à la modernisation des infrastructures scolaires et à la promotion de l'excellence académique.