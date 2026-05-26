Sénégal: Ousmane Sonko élu président de l'Assemblée nationale après son départ de la Primature

Nouvelle étape politique majeure au Sénégal. Trois jours seulement après son limogeage du poste de Premier ministre par le président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a été élu, ce mardi 26 mai 2026, président de l'Assemblée nationale du Sénégal.

Le leader du parti Pastef a obtenu 132 voix sur 165 lors du scrutin organisé au Parlement sénégalais, confirmant ainsi le poids politique considérable dont il continue de jouir au sein de la majorité parlementaire. Il succède à El Malick Ndiaye, devenu démissionnaire, et devient le 14ᵉ président de l'institution parlementaire sénégalaise.

Cette élection intervient dans un contexte politique particulièrement tendu entre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye, deux anciens alliés historiques du Pastef. Le chef de l'État avait mis fin aux fonctions de Sonko le 22 mai dernier, tout en procédant à la dissolution du gouvernement, sur fond de divergences politiques et économiques grandissantes.

Malgré ce revers gouvernemental, l'ancien Premier ministre signe un retour spectaculaire sur la scène institutionnelle sénégalaise. Son accession à la tête de l'Assemblée nationale lui offre une position stratégique dans l'architecture politique du pays et pourrait redéfinir les rapports de force au sommet de l'État.

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Selon plusieurs médias sénégalais et internationaux, cette nomination pourrait accentuer les tensions déjà perceptibles entre les deux figures du pouvoir sénégalais, alors que le pays traverse une période marquée par des défis économiques importants, notamment autour de la dette publique et des négociations avec le Fonds Monétaire International (FMI).

Dans son premier discours après son élection, Ousmane Sonko a assuré vouloir préserver l'équilibre institutionnel et éviter toute logique de confrontation personnelle. Une déclaration qui intervient alors que l'opposition sénégalaise critique déjà les conditions de son retour au Parlement et de son élection à la tête de l'hémicycle.