Afrique: Assemblées annuelles de la BAD - Souleymane Diarrassouba insiste sur la nécessité de réformer les économies africaines

Le ministre ivoirien du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba a insisté ce 25 mai à Brazzaville au Congo sur la nécessité de réformer les économies africaines pour attirer les investisseurs.

Il s'est exprimé dans le cadre d'une rencontre entre plusieurs ministres africains, responsables d'institutions financières internationales et acteurs du secteur privé sur les mécanismes permettant de transformer les actifs publics en capital afin de financer des infrastructures prioritaires.

Pour M. Souleymane Diarrassouba, le Fonds souverain récemment créé par le gouvernement ivoirien pourrait servir d'instrument pour l'investissement dans les grands travaux d'infrastructure en Côte d'Ivoire.

Cette rencontre de haut niveau initiée par la Banque africaine de développement et la plateforme d'investissement Africa50 a visé à se pencher sur le recyclage des actifs publics en capital pour investir dans les infrastructures prioritaires.

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Lors de cette table ronde, les intervenants ont estimé que les pays africains devaient stimuler le recyclage des actifs publics, un mécanisme qui consiste pour les États à valoriser ou céder certains actifs existants -- routes, ports, aéroports ou réseaux énergétiques -- afin de mobiliser des ressources financières destinées à de nouveaux projets.

Les participants ont souligné que cette approche pourra contribuer à réduire le déficit de financement des infrastructures en Afrique, estimé par la Banque africaine de développement à 150 milliards de dollars par an, tout en attirant davantage d'investissements privés dans des secteurs jugés stratégiques pour la croissance économique du continent.

« Le recyclage des actifs est essentiel. Il offre aux gouvernements un moyen concret de valoriser des actifs publics arrivés à maturité, d'attirer des capitaux privés ainsi que de l'expertise, et de réinvestir les recettes générées dans de nouvelles infrastructures prioritaires », a souligné le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Dr Sidi Ould Tah, qui a prononcé le discours d'ouverture.

Il a précisé que le Groupe de la Banque voulait soutenir les pays africains à rendre le recyclage des actifs investissable, évolutif, véritablement axé sur le développement et porteur d'impact.

Dr Sidi Ould Tah, a exhorté les pays africains à passer du concept au pipeline, du pipeline aux transactions, puis des transactions à une plateforme continentale de recyclage des actifs.