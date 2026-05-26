Sénégal: Ousmane Sonko, nouveau président de l'Assemblée nationale

À peine limogé de son poste de Premier ministre, le 22 mai 2026, par le Président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko vient d'être élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal.

Ce mardi 26 mai, à Dakar, Ousmane Sonko a obtenu 132 voix sur les 133 suffrages exprimés, contre une abstention. Par ailleurs, il convient de noter qu'une trentaine de membres de l'opposition, qui contestent la légalité de sa réintégration en tant que député, ont brillé par leur absence lors de cette élection.

Il succède ainsi à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, qui avait démissionné le 24 mai.