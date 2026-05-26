Cote d'Ivoire: Cocody - Deux immeubles jumelés s'effondrent

À Abidjan, la saison pluvieuse a malheureusement débuté par des effondrements d'immeubles.

Très tôt ce mardi 26 mai 2026, l'effondrement de deux immeubles jumelés de type R+5 en construction a été constaté à Cocody Faya, précisément à quelques encablures de l'église catholique Saint-Paul des Lauriers.

Les populations se réjouissent du fait que cet incident n'a engendré aucune perte en vie humaine.

Cependant, elles restent inquiètes, d'autant plus qu'il y a seulement trois jours, l'effondrement d'un immeuble à Koumassi Soweto avait fait huit morts, dont les corps ont été extraits des gravats.