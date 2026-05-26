Cote d'Ivoire: Tabaski à Marcory - Des centaines de moutons distribués à des familles défavorisées

Des familles défavorisées de la commune de Marcory sont heureuses à la veille de la célébration de la Tabaski 2026. Le lundi 25 mai 2026, le ministre-conseiller à la présidence de la République, Laurent Tchagba, a entamé la distribution de 308 moutons. Une action qui s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement social durable.

Plaçant ce geste sous le signe de la solidarité et du partage, le député Rhdp a indiqué que cette initiative permettra à de nombreuses familles de sa commune de célébrer cette fête religieuse dans la dignité, la sérénité et la joie.

Il a également souhaité que cette célébration, prévue pour le mercredi 27 mai 2026, soit pour tous un moment de paix, de communion et de bénédiction.