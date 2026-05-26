Congo-Brazzaville: Plus de visa pour les africains pour rentrer dans le pays

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Visa
26 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou N'Guesso a annoncé ce lundi 25 mai à Brazzaville au Congo que son pays supprimerait les droits de visa pour tous les ressortissants africains dès l'année prochaine.

Il a fait l'annonce à l'occasion de la célébration de la journée de l'Afrique en marge des assemblées annuelles de la BAD.

Cette annonce a suscité de longs applaudissements de la part des milliers de délégués assistant aux réunions des assemblées annuelles qui se tiennent au Centre de conférences de Kintele.

Pour le chef de l'Etat Congolais, cette décision constitue une étape supplémentaire significative vers l'intégration continentale.

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« À compter du premier janvier 2027, les ressortissants de tous les pays africains bénéficieront d'un accès sans visa et n'auront plus besoin de visa pour venir au Congo », a-t-il déclaré, exhortant les pays à dépasser « l'égoïsme et le nationalisme » et à approfondir l'intégration régionale par la mise en oeuvre concrète de la Zone de libre-échange continentale africaine.

La commémoration a rassemblé des chefs d'État et de gouvernement africains, des ministres, des diplomates, des investisseurs, des partenaires au développement, des représentants de la société civile, des jeunes leaders et des acteurs du secteur privé, tous unis autour du programme d'intégration et de transformation régionale de l'Afrique.

Célébrée chaque année le 25 mai, la Journée de l'Afrique commémore la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis-Abeba en 1963, qui a ensuite évolué pour devenir l'Union africaine. La célébration de cette année s'inscrit dans le thème de l'Union africaine pour 2026 : « Garantir la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063. »

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