Cote d'Ivoire: Restauration du couvert forestier ivoirien - Banque Atlantique initie une opération de reboisement dans la réserve naturelle d'Aghien

Banque Atlantique Côte d'Ivoire, filiale du groupe panafricain Banque centrale populaire (Bcp) en partenariat avec l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire (Inadci) et l'appui de l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr), a organisé une opération de reboisement au sein de la réserve naturelle d'Aghien à Bingerville.

L'information a été donnée par l'institution bancaire à travers un communiqué dont Fratmat.info a eu copie le mardi 26 mai 2026. Selon la note, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la troisième phase du programme « Plan vert » porté l'Indaci et auquel a adhéré la banque depuis 2024.

Ce programme vise à contribuer à la restauration progressive du couvert forestier ivoirien à travers le reboisement de 25 hectares à l'horizon 2029. Ainsi, à travers cette opération l'institution bancaire confirme son engagement en faveur du développement durable et de la transition écologique en cohérence avec les orientations du groupe Bcp en matière de responsabilité sociétale et de préservation du capital naturel.

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Le directeur général de la Banque, Arsène Coulibaly, a réaffirmé l'engagement de sa structure en faveur de la préservation des ressources naturelles et de la lutte contre les effets du changement climatique. « La protection de l'écosystème constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour les générations futures. Notre Banque entend poursuivre son engagement à travers des actions concrètes et durables en faveur de la préservation du patrimoine environnemental ivoirien », a-t-il insisté.

Pour sa part, le directeur exécutif de l'Inadci, Ted Azouma, a, au nom de la présidente, Viviane Zunon-Kipré, salué la continuité de l'implication de la Banque dans la préservation des écosystèmes fragilisés et la restauration du couvert forestier national.

Quant au chef de secteur de la réserve naturelle d'Aghien, le colonel Michel Zrehon, il a rappelé l'importance des initiatives concertées en faveur de la conservation des aires protégées. Selon lui, la réserve naturelle d'Aghien qui s'étend sur une superficie de 5 675 hectares, demeure confrontée à des pressions anthropiques nécessitant des actions soutenues et pérennes.

Pour rappel, la première opération de reboisement menée dans le cadre de ce partenariat s'est déroulée en juin 2024, dans la forêt classée d'Audoin, dans la région des Grands-Ponts. La deuxième phase a été réalisée en juin 2025 dans la forêt classée de Bétéfia, près de Yamoussoukro, illustrant ainsi la continuité de cette démarche environnementale structurante.