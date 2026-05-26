Cote d'Ivoire: Inclusion numérique et entrepreneuriat des jeunes - Un partenariat stratégique conclu avec le Pnud

Un partenariat stratégique en faveur de l'inclusion numérique et de l'entrepreneuriat des jeunes a été officialisé, le 21 mai 2026, à Abidjan, entre le Programme des Nations unies pour le développement et un opérateur majeur du secteur des télécommunications.

L'accord, matérialisé par la signature d'un protocole d'entente, vise à promouvoir l'accès aux compétences numériques, à renforcer l'autonomisation des jeunes, particulièrement des jeunes femmes, et à réduire les inégalités sociales grâce aux outils digitaux.

Cette collaboration s'inscrit dans la volonté du Pnud de développer des solutions innovantes au service du développement durable, notamment à travers la digitalisation. Le partenariat prévoit ainsi la mise en œuvre de plusieurs initiatives destinées à renforcer l'employabilité des jeunes et à stimuler l'innovation entrepreneuriale.

Ce partenariat s'inscrit dans la dynamique du Pnud visant à renforcer ses activités de développement de solutions innovantes par le biais de la digitalisation, en collaboration avec Orange Côte d'Ivoire, acteur clé de l'inclusion numérique à travers Orange Digital Center. Ensemble, les deux partenaires ambitionnent de déployer des programmes de formation, de soutien à l'entrepreneuriat et d'extension des initiatives numériques dans les zones rurales et vulnérables.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambition affichée est également de contribuer au positionnement de la Côte d'Ivoire dans l'économie numérique mondiale, en cohérence avec les orientations du Plan national de développement (Pnd) et les Objectifs de développement durable (Odd) de l'Organisation des Nations Unies (Onu).

Pour Blerta Cela, cette alliance marque une avancée importante dans la promotion d'un développement plus inclusif : « Ce partenariat constitue une étape majeure pour accélérer l'inclusion numérique et l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, en mobilisant les forces du secteur privé et des partenaires internationaux pour un développement plus équitable et durable. »

Mamadou Bamba, directeur général d'Orange Côte d'Ivoire, a ajouté : « Nous sommes fiers de renforcer notre engagement en faveur de l'inclusion numérique et de l'autonomisation des jeunes, en partenariat avec le Pnud. Ensemble, nous voulons créer des opportunités concrètes pour tous, en particulier pour les femmes et les populations vulnérables. »

L'objectif affiché est de favoriser l'émergence d'une génération mieux préparée aux métiers du numérique, capable d'innover, de créer des entreprises et de participer pleinement à la transformation économique du pays.