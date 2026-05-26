Sénégal: Diomaye Faye avait-il anticipé la rupture avec Ousmane Sonko ?

« Peu connu du grand public, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo - qui n'est pas encarté au Pastef - a été secrétaire général dans le premier gouvernement formé par Bassirou Diomaye Faye avant d'être nommé ministre auprès du président en charge du suivi de l'Agenda national de transformation, le programme économique de l'exécutif baptisé " Sénégal 2050 " ».

Cette description du nouveau Premier ministre sénégalais par Rfi, laisse penser que le Président sénégalais, Bassirou Diakhar Diomaye Faye, ne navigue pas à vue. Parce que le Chef de l'État place a la tête du gouvernement, celui de ses collaborateurs initialement charger de s'assurer de la mise en oeuvre du programme politique pour lequel les Sénégalais ont porté leur choix sur lui.

Même des observateurs pensent que les difficultés pourrait venir des élus du Pastef (Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité) proches de l'ex-Premier ministre, l'on est en droit de penser que le Chef de l'Exécutif sénégalais est tout sauf un homme en danger. Parce qu'il est sur de pouvoir compter sur des collaborateurs imprégnés de sa vision et de son plan d'actions.

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Au-delà de la simple nomination d'un Chef du gouvernement qui devra transformer sa vision en actions, le Président sénégalais opère un changement audacieux qui tranche avec certaines idées qui été scandées pendant longtemps par les partisans du Pastef. Notamment, une quasi-rupture avec le mode de fonctionnement actuel du Franc CFA. Parce que la monnaie de la zone Uemoa dont faut partie le Sénégal a été brandie comme l'une des pièces maîtresses du « néo-colonialisme français ».

Quand il met à la tête du gouvernement un ancien de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest (Bceao), le Président Diomaye Faye effectue le choix de l'harmonisation à long terme de sa politique économique avec les sept autres pays. Et l'activiste suisse -camerounaise pro -Sonko, Nathalie Yamb, sur sa page X (anciennement Twitter), @Nath_Yamb, est l'un des internautes qui en fait la remarque. « Un défenseur du franc cfa, Ahmadou Al Aminou Lo, nommé premier ministre du Sénégal, en remplacement de Ousmane Sonko, qui va procéder à une OPA hostile sur la présidence de l'Assemblée nationale tout à l'heure », a-t-elle twitté le 25 mai 2026, juste après la nomination du nouveau Premier ministre.

Cette thèse est clairement soutenue par SAHEL BRUT @(sahelbrut3). Sur la page, on peut lire : « Un changement de méthode comme pour dire que la méthode de SONKO n'est pas bonne et malgré cela certains militants trépignent de joie. Et le fait de nommer, un premier ministre en dehors du parti est une dénégation de la victoire du pastef arrachée de hautes luttes. Soyez vigilants! ».

Au contraire, les partisans du locataire du Palais présidentiel y voient justement le meilleur choix qu'il aurait pu opérer. Tortue ninja (@tortuesprinter) est ce ceux qui soutiennent cette thèse. Il écrit : « Nous Senegalais savons que la méthode Sonko n'a rien de bon. Le pays a reculé. Et nous savons que vous de l'AES ne souhaitez pas que le Sénégal avance . Mais on avancera inshalla ».

M'Zee Kiala (@Zeekiala38391) estime que c'est un faux procès que l'on fait au Président Faye. « Avez-vous déjà attendu un débat au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal depuis que pastef contrôle l'appareil législatif du pays ? Sonko était aux affaires aucunes actions entreprises contre le CFA à part dénoncer et parler. L'analyse d'accuser Faye reste encore infondée », écrit-il.

Les observateurs attends donc l'équipe gouvernementale pour voir se confirmer les intentions de Bassirou Diomaye Faye.