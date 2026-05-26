Bénin: Romuald Wadagni, super Président ?

Le nouveau Président béninois, Romuald Wadagni, a d'entrée de jeu, clairement indiqué qui compte être maître de la mise en oeuvre de son plan d'action. C'est en cela que dans le Gouvernement de 25 membres - dont lui-même - il occupe les portefeuilles de l'Intérieur et de la Sécurité, puis de la Défense, en plus du Premier ministère. Pour ses partisans, il entend mettre en avant sa jeunesse, son dynamisme et sa rigueur.

Sur la toile, l'on se demande pourquoi le Président a décidé de garder les maroquins de la Sécurité et de la Défense. Neox (@StyxNyxx) se demande : « Un gouvernement jeune et dynamique.

J'espère qu'ils sont prêts pour les défis relevés

Par contre pourquoi pour la défense nationale c'est juste un ministre délégué et pas un ministre de la défense tout court ? ».

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D'aucuns pensent que la récente tentative de putsch qui a secoué le pays explique le choix du nouveau Chef de l'Exécutif béninois de gérer directement les forces de défense et de sécurité. Pour rappel, une tentative de renversement a visé le gouvernement du précédent et l'ex-Président, Patrice Talon le 7 décembre 2025.

Menée par le lieutenant-colonel Pascal Tigri, l'attaque a échoué en quelques heures face à la riposte des forces loyalistes et de la garde républicaine, mais également grâce à l'appui de Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Des mandats d'arrêt internationaux ont été émis contre les mutins en fuite et explique la volonté de Romuald Wadagni de s'assurer de la discipline dans les rang de la grande muette.

En réaction à la publication de la liste et de l'album-photo des membres du gouvernement sur la page X (anciennement Twitter) de la Présidente béninoise, Mac sim (@alplomax) salue une équipe bien calibrée. « Copie parfaite pour cette composition de l'équipe gouvernementale ou quasiment tous les équilibres ont été respectés.

Quelques points :

- sur 24 nous avons 6 femmes soit un taux de 25%

- les anciens ministres sont au nombre de 7 soit un peu moins du tiers

- âge moyen bas », écrit-il.

Nombreux sont les commentaires qui salue t la promptitude avec laquelle le gouvernement a été présenté. Parce 24 heures ont suffi à Romuald Wadagni pour présenter une équipe après sa prise de fonction.

Mais nombreux sont les internautes qui s'interroge sur l'absence dans le gouvernement d'un ministre en charge de l'Environnement.