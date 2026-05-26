Sénégal: Ahmadou Al Aminou Lo nommé Premier ministre après le départ d'Ousmane Sonko

Le Sénégal entre dans une nouvelle séquence politique. Le président Bassirou Diomaye Faye a procédé, ce lundi 25 mai 2026, à la nomination d'Ahmadou Al Aminou Lo au poste de Premier ministre, en remplacement d'Ousmane Sonko, limogé après un peu plus de deux années passées à la tête du gouvernement.

L'annonce officielle a été faite par Samba Ba, ministre secrétaire général du gouvernement, marquant ainsi un tournant important dans la gouvernance du pays. Cette décision du chef de l'État intervient dans un contexte politique particulièrement suivi, alors que l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko occupait cette fonction depuis le 2 avril 2024, au lendemain de l'accession au pouvoir du tandem politique formé avec Bassirou Diomaye Faye.

Avec la désignation d'Ahmadou Al Aminou Lo, le président sénégalais semble vouloir insuffler une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale. Peu connu du grand public avant cette nomination, le nouveau chef du gouvernement hérite toutefois d'une mission stratégique : conduire les réformes annoncées par les autorités et répondre aux fortes attentes sociales et économiques des Sénégalais.

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Cette nomination suscite déjà de nombreuses réactions dans les milieux politiques et au sein de l'opinion publique sénégalaise. Plusieurs observateurs y voient une volonté du président de consolider son autorité et de réorganiser l'appareil exécutif afin d'accélérer la mise en oeuvre de son programme de transformation économique et institutionnelle.

Le départ d'Ousmane Sonko marque quant à lui la fin d'une collaboration politique qui avait fortement contribué à l'alternance historique de 2024. Figure majeure de la scène politique sénégalaise et leader influent auprès de la jeunesse, Sonko avait incarné, aux côtés de Bassirou Diomaye Faye, l'espoir d'un changement profond dans la gouvernance du pays.

Pour l'heure, aucune précision officielle n'a été donnée sur les raisons exactes de son limogeage. Toutefois, cette décision ouvre une nouvelle phase dans le fonctionnement du pouvoir exécutif sénégalais, à un moment où le pays fait face à plusieurs défis, notamment en matière d'emploi des jeunes, de coût de la vie et de gestion des ressources énergétiques.

La nomination d'Ahmadou Al Aminou Lo sera donc scrutée de près, tant au Sénégal qu'à l'international. Les prochains jours devraient permettre de mieux cerner les orientations du nouveau gouvernement ainsi que les priorités fixées par le président Bassirou Diomaye Faye pour la suite de son mandat.