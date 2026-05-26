Afrique: Santé maternelle et résilience démographique - L'UNFPA et la BAD signent un accord de partenariat stratégique

L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, a signé ce mardi 26 mai à Brazzaville au Congo un nouveau protocole d'accord avec la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de positionner la santé maternelle et la résilience démographique comme des piliers centraux de la transformation économique de l'Afrique.

L'accord, signé en marge des Assemblées Annuelles de la Banque Africaine de Développement, présente l'investissement dans la santé maternelle non seulement comme une question de santé publique, mais également comme un investissement dans la croissance économique, la productivité, la résilience et le développement du capital humain, afin de permettre aux pays du continent de tirer pleinement parti de leur dividende démographique.

L'Afrique a réalisé d'importants progrès dans la réduction de la mortalité maternelle, mais des défis persistants demeurent liés à des obstacles structurels, à un accès inégal à des services de santé de qualité et à des insuffisances de financement.

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« L'Afrique dispose d'une immense opportunité si nous réalisons des investissements stratégiques en faveur des femmes et des jeunes. Le progrès économique du continent ne sera possible que si nous faisons de la santé des femmes une priorité et relevons l'un des défis de développement les plus urgents de l'Afrique : les décès maternels évitables », a indiqué Diene Keita, Directrice exécutive de l'UNFPA.

Pour elle, « ce partenariat renouvelé reflète notre engagement commun à placer la santé maternelle et le développement du capital humain au cœur de l'agenda de transformation économique de l'Afrique. »

Dans le cadre de ce partenariat, l'UNFPA et la Banque Africaine de Développement exploreront des mécanismes innovants de financement et de mise en œuvre afin d'aider les pays à mobiliser des investissements en faveur des femmes et des jeunes, considérés comme des moteurs de la croissance de l'Afrique. Les priorités incluent notamment des investissements visant à moderniser les ressources humaines en santé grâce à la formation digitalisée ; à renforcer les systèmes d'approvisionnement locaux ; à améliorer les infrastructures sanitaires résilientes au changement climatique ; ainsi qu'à soutenir la numérisation des systèmes d'information sanitaire.

Selon la Directrice exécutive de l'UNFPA sa structure travaille avec la BAD depuis 1992 pour renforcer les systèmes de santé et promouvoir un développement fondé sur les données à travers l'Afrique.