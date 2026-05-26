Cote d'Ivoire: Organisation mondiale de la santé - L'Ivoirien Mamadou Samba élu vice-président du conseil exécutif

Le directeur général de la santé de Côte d'Ivoire, le professeur Mamadou Samba, a été élu le lundi 25 mai 2026, à Genève, vice-président du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé (Oms).

Cette élection, selon le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, s'est déroulée au cours de la 79ᵉ Assemblée mondiale de la santé. À cet effet, la délégation était conduite par le ministre N'Gou Pierre Dimba.

Le Conseil exécutif est l'organe stratégique de l'Oms et a pour missions principales d'appliquer les décisions de l'Assemblée mondiale, d'orienter les politiques sanitaires internationales et de suivre les programmes mondiaux de santé publique.

L'élection du professeur Mamadou Samba à ce poste honore la Côte d'Ivoire entière. Car elle récompense les réformes des autorités ivoiriennes en vue de fortifier le système de soin national. Ce poste confirme ainsi le leadership du pays dans la diplomatie sanitaire mondiale.