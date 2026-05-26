Ile Maurice: Un duo 100 % féminin - Tashyana Latchmana Pillay dévoile ses ambitions

Une nouvelle page se tourne à la municipalité de Curepipe, avec l'élection de Tashyana Latchmana Pillay au poste de maire. Élue sous la bannière du Mouvement militant mauricien, elle succède à Dhaneshwar Bissonauth, avec qui elle avait été élue dans le Ward 3 après les dernières élections municipales. À ses côtés, Diana Ami, membre des Nouveaux Démocrates, a été reconduite au poste d'adjointe au maire pour une nouvelle année.

Dès sa prise de fonction, Tashyana Latchmana Pillay a affiché plusieurs priorités, notamment la gestion des marchands ambulants, l'embellissement de la ville et la lutte contre certaines problématiques sociales. Parmi les dossiers qu'elle souhaite traiter rapidement, les marchands ambulants, souvent installés autour du Bruce Square, à proximité de la gare du Sud. Selon elle, une meilleure organisation est nécessaire afin de concilier ordre public et conditions de travail décentes pour les commerçants concernés.

«Je compte avoir une rencontre avec le commissaire de police parce qu'il faut le soutien de la police dans cette lutte. Et ce ne sont pas uniquement les marchands mais aussi le problème de drogue», a-t-elle déclaré. Elle a toutefois précisé que les marchands réguliers, qui contribuent financièrement à la municipalité, méritent un espace mieux adapté. Dans cette optique, un projet de relocalisation est envisagé près de la gare, entre les stationnements des autobus de la Compagnie nationale de transport et de United Bus Service.

D'autres travaux sont également au programme, notamment le nettoyage et la rénovation des murs de la gare du Sud, la restauration du boulodrome du Bruce Square ainsi qu'un projet de redynamisation du marché de Curepipe.

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L'élection de Tashyana Latchmana Pillay marque également une étape symbolique pour la représentation féminine au sein des collectivités locales. Avec une mairie entièrement féminine, elle estime que les femmes prennent progressivement une place plus importante dans la sphère politique mauricienne. «Cela démontre que le Premier ministre accorde une place aux femmes dans la politique», a-t-elle soutenu, évoquant également la présence de plusieurs femmes à des postes de responsabilité dans les autres municipalités.

L'adjointe au maire, Diana Ami, a affirmé vouloir poursuivre le travail déjà entrepris. «Cela n'a pas été une année facile, mais j'ai beaucoup appris avec le maire sortant. J'ai aussi déjà travaillé avec la maire au sein du comité Welfare et je pense que cette fois-ci, nous allons faire encore plus», a-t-elle déclaré.

Plusieurs personnalités politiques et ministres étaient présents lors de cette nomination, notamment Michaël Sik Yuen, Richard Duval, Ajay Gunness, Jyoti Jeetun, Deven Nagalingum, Anishta Babooram et Khushal Lobine. Prenant la parole, le maire sortant, Dhaneshwar Bissonauth, a insisté sur l'importance du travail collectif au sein du conseil municipal. Selon lui, plusieurs améliorations ont déjà été réalisées grâce à l'appui du gouvernement central, notamment l'asphaltage de certaines routes, le maintien du ramassage des ordures et l'installation d'éclairages publics.

En coulisses toutefois, plusieurs observateurs évoquent des discussions politiques parfois complexes autour de cette nomination, dans un contexte marqué par certaines divergences internes entre les formations politiques locales. Des conseillers municipaux reconnaissent également que les contraintes budgétaires limitent parfois la marge de manoeuvre de la municipalité, malgré les attentes importantes des habitants.

La nouvelle équipe municipale devra désormais transformer ses promesses en actions concrètes afin de répondre aux nombreux défis auxquels fait face la Ville Lumière.