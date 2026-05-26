Ile Maurice: World Knits placé sous administration volontaire - Le groupe lutte pour sa survie

26 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Face à une crise de liquidités qui s'est aggravée depuis la fin de l'année 2025, le groupe de textile World Knits a officiellement annoncé sa mise sous administration volontaire. Une décision préventive prise par son conseil d'administration pour éviter une liquidation pure et simple.

L'entreprise n'en est pas à sa première tentative de redressement. En janvier 2026, elle avait soumis un plan de restructuration et maintenu ses activités malgré des turbulences financières croissantes. Mais des difficultés tant internes qu'externes ont multiplié les retards opérationnels, fragilisant davantage sa situation.

C'est sous la menace de mises en demeure que le conseil d'administration a finalement tranché. Pour prendre les devants, il a choisi de placer le groupe sous administration volontaire et de confier les rênes des négociations à Rajeev Basgeet, du cabinet PwC. Sa mission : finaliser le plan de restructuration en concertation avec les banques et l'ensemble des parties prenantes, tout en trouvant une issue favorable pour les créanciers du groupe.

Du côté des salariés, la direction assure que la majorité des arriérés de salaires ont été réglés, et qu'elle s'emploie à honorer les obligations restantes envers ses collaborateurs.

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L'issue de cette procédure reste suspendue aux négociations à venir, dans un contexte où le secteur textile mauricien fait face à des pressions économiques considérables.

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