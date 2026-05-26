Ile Maurice: «Seeds of Tomorrow» - Un appel fort à la responsabilité familiale

Le lancement officiel de «Seeds of Tomorrow: A Guide for Young Minds on Family, Relationships and Parenthood», signé par Ruqayah B. Khayrattee, s'est tenu le lundi 25 mai à la municipalité de Port-Louis, en présence du président de la République, Dharam Gokhool, invité d'honneur de cette cérémonie marquée par l'émotion, la réflexion et un plaidoyer fort pour la famille et le bien-être des enfants.

Plusieurs personnalités étaient présentes à cette cérémonie, notamment le ministre Ranjiv Woochit, l'ancien vice-président Raouf Bundhun, le député Arvin Babajee, ainsi qu'Aneeta Ghoorah, Ombudsperson for Children, des chefs religieux entre autres.

Fondatrice-présidente de Fam An Mars, journaliste et auteure, Ruqayah Khayrattee n'a pu cacher son émotion lors de son intervention. Dans un discours empreint de sincérité et de conviction, elle a présenté Seeds of Tomorrow comme «un pacte entre les générations», destiné à ouvrir le dialogue sur des sujets souvent considérés comme sensibles : le mariage, la parentalité, le divorce, l'abandon familial et leurs conséquences sur les enfants.

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L'auteure a expliqué que ce projet, initialement conçu comme un simple livret éducatif, s'est enrichi au fil des témoignages recueillis et des réalités observées auprès de familles confrontées à la souffrance émotionnelle et aux défis de l'abandon parental. Elle a insisté sur la nécessité de mieux préparer les jeunes aux responsabilités familiales afin de prévenir certaines fractures sociales.

Prenant la parole, l'Ombudsperson for Children, Aneeta Ghoorah, a salué un ouvrage «socialement significatif» et particulièrement pertinent dans le contexte actuel. Elle a rappelé que de nombreux enfants grandissent aujourd'hui dans des environnements marqués par les conflits familiaux, l'absence parentale ou la négligence émotionnelle. Selon elle, Seeds of Tomorrow constitue un outil essentiel pour sensibiliser les jeunes à la maturité émotionnelle, au respect mutuel et à la responsabilité dans les relations humaines.

Dans son allocution, le président de la République, Dharam Gokhool, a replacé le lancement de cet ouvrage dans un contexte plus large de fragilisation des relations humaines et de transformations sociales profondes. Il a évoqué les violences domestiques, les dépendances, les pressions des réseaux sociaux, les problèmes de santé mentale ainsi que l'affaiblissement du lien humain. «Ce livre ne prétend pas résoudre tous les problèmes, mais il encourage une réflexion honnête avant la crise», a-t-il souligné.

Le chef de l'État a également plaidé pour la mise en place d'un véritable écosystème national de prévention, d'éducation émotionnelle et d'accompagnement familial réunissant institutions publiques, organisations de la société civile, écoles, leaders religieux et acteurs communautaires.

Estimant que l'ouvrage ne devrait pas rester limité à une cérémonie de lancement, il a proposé qu'il soit utilisé dans les écoles, universités, ONG, ateliers parentaux et institutions religieuses comme outil pratique de sensibilisation et d'éducation.

Le président a aussi salué l'engagement citoyen de Ruqayah Khayrattee et de Fam An Mars pour leur volonté de susciter des conversations essentielles autour du renforcement des structures familiales, de la résilience émotionnelle et de la responsabilité sociale.

À travers Seeds of Tomorrow, les organisateurs souhaitent ouvrir une réflexion nationale sur l'importance de protéger les enfants, renforcer les familles et bâtir une société plus humaine et responsable.

Ce lancement se veut ainsi non seulement un moment littéraire, mais également le point de départ d'un engagement durable autour de la prévention, du dialogue social et de l'éducation émotionnelle afin de semer, dès aujourd'hui, les graines d'un meilleur lendemain.