Ile Maurice: Diya Beesoondoyal se dit «honorée»

26 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Une nouvelle équipe dirigeante a officiellement pris ses fonctions à l'Equal Opportunities Tribunal, hier. Diya Beesoondoyal a prêté serment comme présidente de cette institution chargée de veiller au respect de l'égalité des chances, à la State House, à Réduit.

À ses côtés, Dalida Noëlla Malecaut et Mohamad Iqbal Mohamedhosen ont également prêté serment comme membres du tribunal. Cette nomination marque une nouvelle étape pour l'institution, appelée à traiter des affaires liées à la discrimination et à la protection des droits fondamentaux.

Contactée après la cérémonie, Diya Beesoondoyal a exprimé sa fierté et son engagement face à cette responsabilité. «Je suis très honorée de pouvoir servir mon pays en tant que présidente de l'Equal Opportunities Tribunal. L'Equal Opportunities Act est une loi très importante pour la protection des droits humains à l'île Maurice. Donc, ça va être une opportunité pour moi d'apporter ma contribution dans le domaine», a-t-elle déclaré.

 Diya Beesoondoyal et le président de la République, Dharam Gokhool, hier.

Dalida Noëlla Malecaut.

Mohamad Iqbal Mohamedhosen.

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