Ile Maurice: Vacoas-Phoenix - Le duo Khader-Legrand pour relancer les chantiers prioritaires

C'est dans la grande salle de la municipalité de Vacoas-Phoenix, baignée d'une lumière dorée de fin d'après-midi hier, que s'est tenue la séance spéciale d'élection. Une salle comble, une ambiance chaleureuse et deux élus investis à l'unanimité par leurs collègues conseillers : Ally Houssain Abdul Khader, du Parti travailliste, au poste de maire et Marie Catherine Christel Legrand, du Mouvement militant mauricien, à celui d'adjointe au maire. Cette dernière a affirmé, après la cérémonie, à la presse qu'il s'agit désormais de «redonner à Vacoas-Phoenix ses lettres de noblesse».

La séance s'est ouverte en présence de plusieurs membres élus du gouvernement de la circonscription, dont le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, la ministre des Services financiers, Jyoti Jeetun, et le junior minister aux Collectivités locales, Fawzi Allymun. C'est le maire sortant, Sanjeevsing Dindyal, qui a présidé l'élection. Une façon de passer le flambeau dans les règles de l'art.

Dans un discours de bilan sincère, il a retracé les grandes lignes de son mandat entamé en mai 2025 : réhabilitation d'infrastructures municipales longtemps laissées à l'abandon, remise en état de terrains de football, installation de nouveaux lampadaires et lancement de travaux de drainage dans plusieurs zones inondables, des chantiers qui n'avaient pas été engagés depuis des années. Il a également évoqué la réfection partielle du marché de Vacoas, et plusieurs initiatives culturelles et sportives organisées au bénéfice des habitants.

«Un an, ce n'était vraiment pas assez», a-t-il concédé, saluant le travail de son équipe avant de céder sa place.

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C'est dans ce même élan que son successeur a pris la parole. Ally Houssain Abdul Khader, s'adressant à l'ensemble de la salle avec une solennité mêlée de chaleur, a d'abord tenu à saluer le travail accompli par Sanjeevsing Dindyal, reconnaissant que les bases posées seraient le socle de la suite. Puis, il a tracé les contours de ses priorités. En tête de liste : la rénovation des infrastructures sportives entres autres. Terrains de football, gymnases et complexes sportifs, autant d'espaces qui ont souffert d'une décennie de manque d'entretien, a-t-il expliqué.

Les chantiers de drainage figurent également parmi ses urgences, plusieurs zones des villes restant vulnérables aux inondations. La conversion d'Independence Avenue en voie à double sens, projet déjà à l'étude, sera poursuivie dès que les autorisations nécessaires seront obtenues. Le nouveau maire a aussi annoncé la création d'un conseil municipal des jeunes, impliquant les élèves des écoles dans les réunions statutaires du conseil, et la mise en place de comités de quartier réunissant élus, travailleurs sociaux, organisations non gouvernementales, et associations culturelles et religieuses.

«Écouter, servir, rendre des comptes» : c'est ainsi qu'il a résumé l'ambition du mandat qui s'ouvre.

À ses côtés, Marie Catherine Christel Legrand a pris ses fonctions d'adjointe au maire avec une promesse claire : une mairie accessible, des portes ouvertes à tous, sans distinction. Dans son discours, elle a tenu à avoir une pensée particulière pour Paul Bérenger, son ancien leader, de qui elle dit avoir beaucoup appris.

Ce qui attend le nouveau duo est concret et exigeant : des drains à construire, des infrastructures à revaloriser, une ville à réconcilier avec elle-même. Le travail entamé par Sanjeevsing Dindyal en un peu plus d'une année pose les fondations. À Ally Houssain Abdul Khader et Marie Catherine Christel Legrand d'en écrire désormais la suite.