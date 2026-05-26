Cote d'Ivoire: Autoroute du Nord - Un accident de la circulation fait 5 morts

Un accident de la circulation survenu aux environs de 3 h 25, le lundi 25 mai 2026, sur l'autoroute du nord, voie nord, au PK 274, a fait neuf victimes, dont cinq décès. Les corps ont été dégagés et pris en charge par les pompes funèbres.

Selon le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm), qui a donné l'information, il s'agit d'une collision entre un camion de transport de marchandises et une remorque transportant du bétail (boeufs).

Alertées, les équipes de la troisième compagnie de Bouaké sont rapidement intervenues pour la prise en charge des victimes et la sécurisation de la zone.

Trois cas graves ont été évacués au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Bouaké. Une autre victime a refusé son évacuation après avoir signé une décharge de responsabilité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la veille de la fête de la Tabaski, le Gspm invite les usagers de la route, en particulier les conducteurs de poids lourds, à respecter scrupuleusement les temps de pause et à rester vigilants. Dès les premiers signes de fatigue (paupières lourdes, bâillements répétés), il recommande de s'arrêter sur une aire sécurisée. Aucun chargement ne vaut une vie humaine.

Le Gspm appelle également à maîtriser la vitesse, rappelant qu'un poids lourd lancé à pleine vitesse à une distance de freinage considérablement allongée, d'autant plus sur l'autoroute. Enfin, il insiste sur la nécessité de vérifier l'éclairage des véhicules, car voir et être vu demeure une obligation absolue pour éviter les collisions.