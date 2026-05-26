Abuja — Au moins neuf personnes ont été tuées et 25 autres enlevées au cours des trois derniers mois lors d'attaques distinctes contre les communautés paroissiales de Kurmin Dangana, dans l'État de Kaduna, au centre-nord du Nigeria.

C'est ce qu'a dénoncé le père Christian Okewu Emmanuel, chancelier de l'archidiocèse de Kaduna, dans une lettre adressée au Secrétariat général catholique à Abuja.

« Je vous écris pour vous informer des attaques terroristes incessantes contre certaines communautés et stations pastorales relevant de la paroisse des Saints Pierre et Paul, dans le district de Kurmin Dangana, dans la zone d'administration locale de Kagarko, dans l'État de Kaduna », peut-on lire dans la lettre. « La dernière attaque a eu lieu jeudi 21 mai dans la station de Kurmin Bongo. Les terroristes ont frappé entre 22 heures et 1 heure du matin, pendant un violent orage. » « Malgré les efforts du groupe de surveillance - poursuit le père Emmanuel -, cinq personnes ont été tuées et dix autres enlevées, dont deux ont été libérées grâce à l'intervention du groupe de surveillance. »

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Le chancelier de l'archidiocèse de Kaduna rapporte que deux autres attaques avaient eu lieu auparavant, dans les gares de Kasaru-B le 2 mars et de Sabon Gari le 1er mai. « Lors de l'attaque de Kasaru-B, une personne a été tuée par balle, une autre a été blessée par balle à plusieurs reprises, tandis que huit autres ont été enlevées. Bien qu'elles aient ensuite retrouvé la liberté, deux d'entre elles ont été tuées dans le repaire des terroristes ».

« L'attaque contre la station de Sabo Gari a eu lieu à peine deux semaines après la libération des victimes de Kasaru-B : deux personnes ont été blessées par balle, tandis que dix autres ont été enlevées. L'une d'entre elles a été tuée alors qu'elle se trouvait encore dans le camp des terroristes ». Ces attaques répétées ont provoqué le déplacement des habitants des communautés touchées.

L'archidiocèse demande au gouvernement d'intensifier ses efforts pour protéger les vies et les biens dans les zones assiégées.

La grave situation d'insécurité touche plusieurs États de la Fédération et diverses communautés, et pas seulement les communautés chrétiennes. Même une association de bergers peuls, considérés comme faisant partie des assaillants des communautés sédentaires, a dénoncé les graves conditions d'insécurité dans l'État de Kogi. L'association Miyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria (MACBAN), un groupe de pression informel visant à promouvoir le bien-être des bergers peuls, a dénoncé le meurtre de huit de ses membres dans la zone de gouvernement local d'Ankpa, dans l'État de Kogi.

En raison des menaces croissantes pour la sécurité, un collaborateur du président Bola Tinubu a exhorté les habitants des États de Kwara et de Kogi à suspendre temporairement les services religieux dans les zones montagneuses et forestières.

Rappelons enfin que les 37 fidèles enlevés le dimanche de Pâques, le 5 avril, dans la communauté d'Ariko, dans la zone administrative locale de Kachia, sont toujours aux mains de leurs ravisseurs (voir Fides 8/4/2026). Pour leur libération, les ravisseurs ont exigé un milliard de nairas (environ 628 000 euros) et 35 motos, menaçant de tuer les otages si leurs demandes n'étaient pas satisfaites.