Burkina Faso: Forces armées nationales - Le général de division Honoré Nabéré Traoré a passé l'arme à gauche

L'ancien chef d'Etat-major général des armées, le général de division Honoré Nabéré Traoré, est décédé, lundi 24 mai 2026, à Ouagadougou.

Figure majeure de l'institution militaire burkinabè, l'ancien Chef d'Etat-major général des armées (CEMGA) du Burkina Faso, le général de division Honoré Nabéré Traoré, n'est plus. Il est décédé, lundi 24 mai 2026, à Ouagadougou, des suites d'un malaise. Né le 28 septembre 1957, à Dédougou, le général de division Honoré Nabéré Traoré a consacré une grande partie de sa vie au service des Forces armées nationales.

Officier de carrière, il a occupé plusieurs postes stratégiques avant d'être nommé chef d'Etat-major général des armées entre 2011 et 2014. Après la démission de Blaise Compaoré, à la suite de l'insurrection populaire le 31 octobre 2014, il s'est autoproclamé chef de l'Etat par intérim, pour une durée de 12 mois. Mais dès le 1er novembre 2024, l'armée a publié un communiqué qui affirme son soutien au lieutenant-colonel Isaac Zida comme chef de l'Etat de Transition, mettant ainsi fin à sa présidence juste après quelques heures.

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Son nom demeure particulièrement associé aux événements d'octobre 2014, une période qui a marqué un tournant majeur dans la vie politique du Burkina Faso. Tout au long de sa carrière, le général de division Honoré Nabéré Traoré aura été un acteur important de la vie militaire nationale. Sa disparition referme une page importante de l'histoire récente du Burkina Faso, laissant le souvenir d'un officier ayant traversé des périodes décisives de la Nation.