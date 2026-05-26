Afrique de l'Ouest: Microfinance dans l'espace UEMOA - Les caisses populaires se conforment aux nouvelles règlementations

La Faitière des caisses populaires du Burkina Faso (FCPB) a tenu, ses assemblées générales extraordinaire et ordinaire, vendredi 22 mai 2026, à Ouagadougou. La rencontre a été présidée par le chargé de missions du ministère de l'Economie et des Finances, Ernest Kaboré.

La Faitière des caisses populaires du Burkina Faso (FCPB) veut se conformer à la nouvelle loi n°001-2025/ALT du 13 février 2025, règlementant la micro finance dans l'espace UEMOA. C'est pourquoi, elle a tenu, sa 2e assemblée générale extraordinaire et sa 13e assemblée ordinaire, vendredi 22 mai 2026, à Ouagadougou, pour non seulement valider et adopter les innovations apportées aux règlements intérieur et financier de la caisse populaire du Burkina, mais aussi faire le bilan des activités réalisées.

C'est le chargé de missions du ministère de l'Economie et des Finances, Ernest Kaboré, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la rencontre. Au cours de l'assemblée générale extraordinaire, le secrétaire général du comité national de révision des textes, Oumarou Yaro, a fait une communication sur le contexte et les objectifs des textes internes, tout en relevant les innovations et mo-difications apportées aux textes. Ensuite, les participants ont validé et adopté, à l'unanimité, les nouveaux règlements intérieurs et financiers de la caisse populaire du Burkina. Ils ont, aussi, adopté le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire.

Un résultat positif de 59% engrangé

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Le président du conseil d'administration de la FCPB, Adama Kaboré, a félicité les acteurs pour l'adoption des textes. Il a confié que l'assemblée générale ordinaire a permis aux

coopérateurs d'exa-miner et d'adopter la gestion de l'exercice 2025, les états financiers du RCPB au 31 décembre 2025 ainsi que la planification des actions et budget de l'année 2026. En termes de bilan, il a noté une satisfaction. « Nous avons obtenu un taux de réalisation positif de 59%.

Nous avons fait un bond en avant par rapport aux années précédentes », a-t-il expliqué. Il a ajouté que le crédit octroyé aux coopérateurs est de 130 millions F CFA. Selon lui, il a connu une nette croissance par rapport aux années antérieures. M. Kaboré a félicité tous les acteurs pour cette performance et les a invités à maintenir la même dynamique, au cours de l'exercice 2026.

Le chargé de missions, Ernest Kaboré, a mentionné que depuis plus de 50 ans, le réseau des caisses populaires du Burkina s'impose comme un partenaire stratégique du développement économique et social du Burkina. A l'entendre, le RCPB a contribué à révolutionner l'accès au service financier, à travers son maillage territorial, sa proximité avec les populations et sa philosophie coopé-rative fondée sur l'entraide et la solidarité.

Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires, économiques et sociaux majeurs, il a confié que le rôle de la microfinance devient plus déterminant. Pour lui, elle doit être un instrument de résilience, un levier de relance économique et facteur de cohésion sociale. « C'est dans cette dynamique que s'inscrit la mise en oeuvre de la nouvelle loi marquant une avancée importante dans le renforcement de la gouvernance, de la sécurité de l'épargne et de la stabilité du système financier national », a-t-il dit. Le renouvellement des membres des organes dirigeants a mis fin à l'assemblée générale couplée extraordinaire et ordinaire de la FCPB.