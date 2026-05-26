Burkina Faso: Carnet santé - Remonter la tension

Une chute de tension ou hypotension correspond à une baisse de la pression artérielle pouvant provoquer étourdissements, voire malaise et vision trouble. Fréquente lors de la déshydratation, ou lors d'un changement de position, la chute de tension est le plus souvent bénigne mais demande une consultation médicale, surtout si elle récidive.

On parle d'hypotension lorsque la tension est en dessous de 9 cm de mercure selon les spécialistes. En pratique, cela correspond généralement à une pression artérielle inférieure à 90/60 mmHg. Chez l'adulte, une tension artérielle considérée comme normale se situe autour de 12/8, soit environ 120/80 mmHg. Le premier chiffre correspond à la pression exercée dans les artères lorsque le coeur se contracte (pression systolique) et le second à celle mesurée lorsque le coeur se relâche entre deux battements (pression diastolique).

Cependant, le chiffre en dessous de 9 cm de mercure reste relatif et pour parler d'hypotension, il faut aussi tenir compte de la tension artérielle habituelle de la personne. Certaines personnes ont naturellement une tension artérielle à 9 et se portent très bien, sans aucun symptôme !

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D'autres se sentent mal avec 10/6 de tension, car leur tension habituelle est habituellement plus élevée. On parle de chute de tension ou hypotension aiguë, lorsque la pression artérielle baisse soudainement. Les principaux symptômes de l'hypotension sont, des étourdissements ou des vertiges, une vision trouble ou embrouillée, un malaise, voire un évanouissement ou une syncope lorsque le cerveau manque momentanément d'oxygène. Ces symptômes ne peuvent pas être liés à un simple coup de fatigue. De l'avis des spécialistes, cette chute de tension peut être suspectée sur des symptômes mais il faut l'objectiver par la mesure de la tension artérielle.

Les causes

La cause la plus fréquente de la chute de tension est l'hypotension orthostatique. Elle correspond à une baisse de la tension artérielle qui survient lors du passage de la position couchée ou assise à la position debout. L'hypotension artérielle orthostatique touche beaucoup la personne âgée. Elle touche en effet environ 15 à 20 % des plus de 65 ans et sa fréquence augmente avec l'âge. Une hypotension aiguë, ou chute de tension brutale, peut également survenir en cas de déshydratation. Celle-ci est favorisée par de fortes chaleurs, une fièvre, des vomissements, une diarrhée ou un manque d'apports hydriques.

La déshydratation est particulièrement fréquente lors des épisodes de canicule. Des médicaments récemment introduits peuvent aussi entraîner des chutes de tension.

C'est le cas par exemple des médicaments anti-hypertenseurs donnés à des personnes qui présentent une hypertension artérielle mais qui sont trop efficaces et entraînent alors une hypotension ou de certains anti-dépresseurs. Les chutes de tension sont aussi fréquentes pendant la grossesse. En effet, chez les femmes enceintes, le débit sanguin augmente, le coeur bat plus vite et les vaisseaux se dilatent.

Ce qui peut favoriser une baisse de la tension artérielle. Si vous présentez des signes de chute de tension, les agents de santé conseillent en premier lieu de vous asseoir ou, encore mieux, de vous allonger. Il est également recommandé de surélever les jambes.

Le débit sanguin va alors être dirigé de façon préférentielle vers le haut du corps. Si la chute de tension est liée à une déshydratation, il est important de boire de l'eau régulièrement, par petites gorgées, afin de réhydrater l'organisme et de favoriser la remontée de la tension. La chute de tension étant un phénomène transitoire, le fait de manger ne présente pas d'intérêt. En revanche, boire suffi-samment est la mesure la plus simple et la plus efficace. L'eau aide à augmenter temporairement la pression artérielle en améliorant le volume sanguin circulant.

Si une tension basse chronique ne s'associe pas à une hypertension on peut proposer un régime plus salé, car le sel retient l'eau. Le sodium favorise la rétention d'eau et contribue ainsi à maintenir une pression artérielle plus stable. Cependant, ne consommez pas plus de sel sans avis médical ! Il n'existe pas de remède de grand-mère en cas de chute de la tension. Certaines plantes sont parfois citées dans les remèdes naturels pour aider en cas de tension basse, notamment la réglisse.

Elle contient de la glycyrrhizine, qui peut entraîner une rétention de sodium et d'eau, ce qui peut contribuer à faire légèrement augmenter la tension artérielle. Toutefois, son usage doit être encadré, car elle peut aussi provoquer des effets indésirables comme le déséquilibre en potassium, l'hypertension excessive ou des troubles cardiaques en cas de surconsommation.