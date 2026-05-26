Madagascar: Pentecôte - «M'sôma Total» fait le plein au Coliseum

Le spectacle « M'sôma Total » a rassemblé une foule impressionnante hier au Coliseum d'Antsonjombe, confirmant l'engouement du public pour ce grand rendez-vous musical de la Pentecôte.

Le pari est plus que réussi. Pour ce lundi de Pentecôte, le Coliseum d'Antsonjombe affichait complet à l'occasion de « M'sôma Total », un événement qui a réuni plusieurs artistes de renom devant un public venu en très grand nombre. Dès les premières heures de la journée, les spectateurs ont investi les lieux pour participer à cette grande fête musicale placée sous le signe de la convivialité et du partage.

Tout au long du spectacle, les artistes se sont relayés sur scène pour offrir des prestations particulièrement appréciées du public. Parmi eux figuraient Lowis, Basta Lion, Big MJ, Ceasar, Parish et D-Lain. Les spectateurs ont accompagné les artistes en chantant plusieurs titres populaires, notamment Efa janga et Vady be de Parish, transformant le Coliseum en une immense scène de communion entre artistes et public.

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Pour D-Lain, le succès de l'événement ne doit rien au hasard. Selon lui, se produire au Coliseum représente un véritable défi en raison de la grandeur et du prestige du lieu. « Lorsqu'on monte sur la scène du Coliseum, il faut prouver que l'on est à la hauteur des attentes du public. Tout doit être travaillé : la voix, les arrangements, les danseurs et l'apparence générale du spectacle », explique l'artiste lors d'une interview.

Lien particulier

Il souligne également que la forte affluence constitue la plus belle récompense pour les organisateurs et les artistes. « Les gens sont venus faire la fête et nous sommes heureux d'avoir répondu à leurs attentes », affirme-t-il.

Habitué de cette scène emblématique, D-Lain entretient un lien particulier avec le Coliseum. L'artiste rappelle avoir participé à son inauguration, un souvenir qui renforce encore l'importance qu'il accorde à chacune de ses prestations dans cette enceinte. Pour « M'sôma Total », il a interprété huit chansons, livrant une performance énergique saluée par les nombreux spectateurs présents.

Au-delà du succès de l'événement, cette prestation avait une valeur symbolique pour le chanteur puisqu'elle marquait la dernière étape de sa tournée. Une manière de conclure ce parcours artistique sur une note positive, devant un Coliseum entièrement rempli et un public fidèle jusqu'au dernier morceau.