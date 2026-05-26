Madagascar: Travaux - L'État redéploie le génie militaire

Face à la dégradation avancée des routes nationales, l'État mise sur le redéploiement du génie militaire pour accélérer les travaux de réhabilitation.

Le génie militaire sera prochainement mobilisé pour les travaux de réhabilitation des routes nationales, dont certaines sont devenues presque impraticables. Toutes les régions du pays sont concernées par cette initiative, qui prévoit l'implication de militaires préalablement formés aux techniques de construction et de génie civil. Cette mesure s'inscrit dans la volonté affichée des autorités de répondre à l'urgence créée par la forte dégradation du réseau routier, qui constitue un frein majeur au développement économique ainsi qu'à la circulation des biens et des personnes.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique de refondation, le régime actuel entend adopter une nouvelle approche dans le domaine des travaux publics. Celle-ci repose notamment sur le redéploiement du génie militaire pour assurer des travaux de construction, d'entretien et de réhabilitation des infrastructures routières, en complément des entreprises civiles.

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En déplacement à Fandriana le week-end dernier, le président de la Refondation, le colonel Michael Randrianirina, a officialisé cette orientation lors de son allocution devant la population locale, en mettant en avant la nécessité d'agir rapidement face à l'état critique de nombreuses routes.

Selon ses déclarations, le génie militaire pourrait intervenir dans l'ouverture et la réhabilitation des routes nationales primaires nécessitant d'importants travaux de terrassement et d'aménagement. Il a également annoncé l'arrivée de quinze engins destinés à la réfection de l'axe reliant Tsiroanomandidy à Maintirano, un tronçon stratégique pour les échanges commerciaux entre plusieurs régions. Cette annonce a suscité un regain d'espoir auprès des populations locales, fortement pénalisées par les difficultés d'accès aux marchés, notamment pour l'écoulement des produits agricoles. Ce redéploiement confirme une initiative déjà évoquée en début d'année, notamment lors de l'inauguration de l'aérogare d'Antalaha.

Afin d'assurer l'efficacité de cette stratégie, des formations spécifiques sont dispensées aux militaires concernés, notamment sur l'utilisation des engins lourds, les techniques de construction routière et les normes de sécurité. Le 18 mai dernier, le chef d'état-major de l'armée, le général Démosthène Pikulas, s'est rendu à Ambohimahitsy pour suivre la formation de trente soldats, organisée en collaboration avec la société Samcrete Madagascar.

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Par ailleurs, la rencontre entre le président de la Refondation et les habitants de Fandriana a permis aux autorités locales de faire remonter leurs doléances, notamment concernant la réhabilitation de la route menant à Miarinavaratra, aujourd'hui jugée presque impraticable. Cette situation isole plusieurs localités et complique l'accès aux services de base. En réponse, une enveloppe de 100 millions d'ariary a été allouée pour couvrir les besoins en carburant des engins affectés à la région Amoron'i Mania, en vue de la réalisation rapide des travaux de réfection.

Le président Michaël Randrianirina a également lancé un appel à la confiance envers l'État, soulignant que des efforts significatifs sont engagés malgré les contraintes budgétaires. « L'État fait des efforts malgré l'insuffisance des moyens », a-t-il affirmé, tout en invitant la population à soutenir les initiatives visant à améliorer les conditions de vie et à désenclaver les régions.