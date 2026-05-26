Madagascar: Pentecôte - Les parcs de loisirs attirent la foule

Les parcs de loisirs d'Antananarivo ont fait le plein, ce lundi de Pentecôte. De nombreuses familles s'y sont pressées pour offrir une journée de divertissement à leurs enfants.

Le train urbain a pris des airs de lieu d'attractions pendant le lundi de Pentecôte. Hier matin, vers 11 h 10, le train est arrivé à Ambohimanambola avec une foule impressionnante à son bord. Ses voitures accueillaient une foule de jeunes passagers. « C'était formidable. C'était plein à craquer, mais tout le monde s'amusait. L'ambiance était très festive, ça criait de joie à chaque fois qu'on s'arrêtait à une station ! », a témoigné une mère de famille à sa descente du train.

Cette famille, qui vit dans la Haute-Ville, avait fait le trajet depuis Soarano avec ses enfants dans l'unique but de les divertir. La longue file d'attente qui s'était formée devant la gare d'Ambohimanambola n'a pas découragé ceux qui attendaient le voyage de retour vers Soarano. « Cette sortie est importante, car les enfants étudient tout le temps, alors cela fait du bien de les sortir un peu », confiait Sabine, une mère de famille et agricultrice de Masindray, rencontrée dans la file d'attente avec ses trois enfants.

En famille

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Cette même ferveur s'est fait ressentir dans l'ensemble des espaces récréatifs d'Antananarivo et de sa périphérie. La foule a pris d'assaut le parc botanique et zoologique de Tsimbazaza, le jardin d'Ambohijatovo, un espace de loisirs à Ankadihevo, ainsi que les parcs éphémères installés spécialement pour ce lundi de Pentecôte dans les périphéries de la capitale.

« J'ai mis un peu d'argent de côté pour permettre à mes enfants de profiter de ces attractions », lançait Malala, une mère de famille en provenance de Tanjombato, rencontrée au jardin botanique d'Ambohijatovo, où, pour une grande première, des structures d'attraction ont été installées.

La plupart des visiteurs sont venus en famille élargie pour l'occasion. « Au quotidien, les enfants étudient et nous, nous travaillons, alors nous ne sortons jamais. Aujourd'hui, c'est l'opportunité d'être enfin réunis », réagissait Lalaina Ramaria Anja Prisca, venue avec sa fratrie et leurs enfants à Ambohijatovo. À Tsimbazaza, Linah Valimbavakiniaina a passé la journée avec sa grande famille : ses parents, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, les enfants et les petits-enfants.

« Le plus important, c'est vraiment de se détendre, d'emmener les enfants voir les animaux et de leur faire plaisir », témoigne-t-elle à la sortie d'un véhicule de transport en commun que sa famille a loué spécialement pour la transporter jusqu'à Tsimbazaza.

Pour d'autres, le lundi de Pentecôte s'est transformé en grandes retrouvailles familiales.