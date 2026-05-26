Madagascar: Pentecôte - Andry Rajoelina envoie un message

26 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Doris Mampionona

Après les célébrations pascales, l'ancien président Andry Rajoelina a adressé un nouveau message de voeux au peuple malgache à l'occasion de la Pentecôte. Dans une déclaration empreinte de spiritualité, il a tenu à partager des paroles d'encouragement et d'espérance, dans un contexte qu'il qualifie de période d'épreuve pour la population.

Selon lui, les croyants et les personnes de foi ont souvent été confrontés à des périodes de persécution et de difficultés. S'appuyant sur une référence biblique, il a évoqué le parcours du peuple hébreu dans le désert pour illustrer « l'épreuve et la souffrance »

que traverse actuellement le peuple malgache. Il a néanmoins insisté sur le fait que ces épreuves ne sont pas définitives et qu'elles peuvent être surmontées par la foi et la persévérance. « Dieu n'abandonne jamais ceux qui gardent l'espérance et placent leur confiance en lui », a-t-il affirmé.

Dans son message, Andry Rajoelina a également tenu à exprimer sa proximité avec les Malgaches, malgré la distance. « Même loin de vous, je suis de tout coeur avec vous », a-t-il déclaré.

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Par ailleurs, l'ancien chef de l'État a lancé un appel à l'unité nationale, rappelant que « l'obscurité ne dure jamais ».

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